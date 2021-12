Cor e simpatia para atrair prosperidade em 2022; as tradições da virada!

Valem todos os “rituais” de prosperidade para ter um Ano Novo com dinheiro, saúde e paz

Simpatias e a cor ideal para usar na virada do ano – vale tudo para atrair bons fluidos e começar o Ano Novo com o pé direito. O “Nossa Gente” listou algumas dessas tradições – acompanhe as dicas –, para você entrar em 2022 com força total!

Da Redação

Mesmo com o avanço da variante Ômicron e com as devidas restrições – seguindo as recomendações do “Centro de Controle de Prevenções de Doenças (CDC)” –, as tradições e expectativas para a chegada de 2022 será mantida na lista de tradições das famílias para a virada do ano. E muita gente recorre aos costumes dessa época para atrair coisas positivas para o novo ciclo que vai começar mantendo o bom senso na ativa. Das mais diversas simpatias até às cores das roupas, vale tudo para atrair bons fluidos e começar o Ano Novo com o pé direito. O “Site Nossa Gente” listou algumas dessas tradições – acompanhe –, para você entrar em 2022 com força total!

Uma das preocupações é quanto a roupa que irá vestir na virada do ano. Sim, essa a meta daqueles brasileiros que não baixam a guarda e que mantêm a força do pensamento positivo intacta. Muitos preferem a cor branca e dourada. Entretanto, o azul claro que simboliza tranquilidade e saúde está incluso nesta seleta lista de preferência.

Há ainda os mais acalorados que vestem roupa vermelha, que traduz amor e paixão. Mas não importa quando a intenção é vislumbrar um ano de positividades e prosperidade.

E quanto às simpatias?

Têm brasileiros – em qualquer parte do mundo –, que seguem à risca o ritual de simpatias para a virada do ano. Apostam nos rituais ou tradições repetidas em determinadas situações, e quem faz a simpatia, acredita que ela é capaz de atrair coisas boas para sua vida. Cada simpatia tem um objetivo.

Por exemplo, a Simpatia para o amor ensina que, a pessoa deve comprar um quartzo rosa. Faça uma mistura com água e sal grosso e o coloque o quartzo rosa dentro. No dia seguinte, lave a pedra com água corrente e a coloque no sol por cerca de 1 hora. Leve o quartzo para a festa de réveillon e depois é só deixar na cabeceira da sua cama durante o ano, até o amado aparecer.

Já a Simpatia para saúde, para atrair um ano cheio de saúde, na manhã de 31 de dezembro: ferva algumas folhas de eucalipto, hortelã e melissa com dois litros de água. Logo depois, tome um banho com essa infusão, do pescoço para baixo. Enquanto toma esse banho, mentalize saúde e alegria para o ano novo. E vá com fé para a festa da virada.

Simpatia para atrair dinheiro

Uma simpatia tradicional para atrair dinheiro é a que usa sementes de romã, que devem ser guardadas na carteira até o próximo ano novo. Uma outra opção com o mesmo fim é ir até a porta da sua casa na virada do ano e jogar para fora moedas de diversos valores, sem remorso. Ao fazer isso, peça que o dinheiro que você está jogando fora volte para você em dobro.

Tem ainda a Simpatia para conseguir um novo emprego. Essa simpatia é muito simples: para aumentar suas chances de conquistar um novo emprego no próximo ano, exatamente no momento da virada coloque o seu pé direito sobre um degrau acima, uma cadeira ou qualquer objeto que o deixe elevado. Vem daí a expressão “começar o ano com o pé direito!”

Amor e paixão

Outra simpatia simples, para atrair sorte, deve ser feita para atrair sorte e harmonia, é a simpatia das 12 velas. Acenda 12 velas à meia noite, durante a virada, e deixe que todas elas queimem completamente. O legal é que você pode escolher as cores das velas através do que você quer atrair. Por exemplo, uma vela branca traz paz, calma e pureza; a verde esperança e juventude; vermelha amor e paixão, e por aí vai.

Finalizando, outro costume não tão conhecido, mas que é perfeito para o momento que antecede o ano novo. Você já ouviu falar no caderno de mentalizações? Ele nada mais é do que um caderno, ou bloco de notas, onde você escreve todas as suas metas. A diferença é que ao invés de escrever como um desejo, você escreve como se já fosse algo real. Por exemplo, ao invés de “em 2022 quero trocar de carro”, “em 2022 eu troquei de carro”. Para surtir mais efeito, é bacana colocar datas para as realizações. Pode ser de coisas mais complexas, até as mais simples do dia a dia.

Independentemente da cor que você vai usar na virada e de fazer ou não alguma simpatia, lembre-se que o que vale mesmo é olhar o ano que está chegando como uma nova oportunidade de ser feliz e fazer seus sonhos acontecerem. Acredite, se dedique e seja feliz! O Nossa Gente deseja a todos um 2022 de saúde, paz e realizações!