Consulado-Geral do Brasil em Miami

Caros membros da comunidade brasileira na Flórida,

Completo hoje um ano à frente do Consulado-Geral em Miami. Quero compartilhar com Vocês algumas ações adotadas nesse período no Consulado, com vistas a promover atendimento mais digno, eficiente e ágil.

O Consulado-Geral criou o sistema “e-consular“ de atendimento. Pelo seu próprio celular, o interessado estabelece contato direto com o Consulado-Geral, para o agendamento de serviços, preenchimento de formulários necessários para o serviço solicitado e atendimento no Consulado. O atendimento mais eficiente possibilitou zerar a espera por agendamento, que já foi de 45 dias. O sistema “e-consular” está sendo constantemente aprimorado para melhor atender à comunidade.

Também investimos na busca de atendimento mais prestativo a quem nos procura. Eu mesmo, regularmente, busco estabelecer contato direto com as pessoas. Explico nosso trabalho, esclareço as regras que governam o serviço consular e, sobretudo, tento ouvir um pouco das necessidades de nossa gente. Complemento esse trabalho com intensa agenda de atividades em todo o estado da Flórida, onde quer que haja um chamamento da comunidade brasileira. Como pude ouvir certa feita, temos “a tarefa de levar o Brasil aos brasileiros” aqui residentes. Também no plano da promoção comercial, da educação, e da cultura, o Consulado-Geral tem apoiado as iniciativas de interesse da comunidade brasileira.

Ao longo deste ano, pude contar com o apoio e o voto de confiança das lideranças comunitárias brasileiras na Flórida. Destaco, em especial o suporte prestado pelo Conselho de Cidadãos, com quem me reúno, se possível, em caráter mensal.

Com seu incentivo e crítica construtiva, estamos logrando melhorar o serviço prestado pelo Consulado-Geral em Miami. É nosso compromisso.

Cordialmente,

João Mendes Pereira

Cônsul-Geral do Brasil em Miami

Miami, 11 de outubro de 2019.