O hilário Conan O’Brien faz programa de despedida, encerrando temporada de atrações na TV

O episódio final desta noite do talk-show comandado por Conan O’Brien contará com Jack Black como o convidado. Black fez inúmeras contribuições para a carreira de TV de O’Brien, desde os dias de “Late Night with Conan O’Brien”. Espera-se um programa especial para encerrar a corrida de 11 anos de Conan, no TBS

Da Redação

O notável e popular Conan O’Brien termina sua carreira noturna na TV esta noite, com programa especial, após 11 anos no TBS, encerrando a temporada de 28 anos de “O’Brien na madrugada”. E já havia rumores de que O’Brien estava encerrando o “Conan”, com planos de lançar um programa novo e diferente na HBO Max. “Conan” vem sendo transmitido do Teatro Largo, em Los Angeles.

Convidados hilários – Nas últimas duas semanas, O’Brien deu as boas-vindas a alguns de seus convidados favoritos de volta ao show mais uma vez. Mila Kunis, Bill Hader e Seth Rogen estão entre aqueles que pararam para conversar com O’Brien e Andy Richter.

O episódio final desta noite contará com Jack Black como o convidado. Black fez inúmeras contribuições para a carreira de TV de O’Brien, desde os dias de “Late Night with Conan O’Brien”. Espera-se um número musical para encerrar a corrida de 11 anos de Conan, no TBS.

Conan O’Brien terá alguma surpresa em seu episódio final? É a expectativa dos que acompanham o talk-show. Para constar, Conan O’Brien e a Equipe Coco são especialistas em dizer adeus. Eles tiveram grandes despedidas para “Late Night with Conan O’Brien” e “The Tonight Show” com Conan O’Brien.

No entanto, o produtor executivo Jeff Ross indicou que as coisas serão um pouco mais moderadas no “Conan” desta noite. Afinal, O’Brien não vai exatamente a lugar nenhum. Ele tem o programa da HBO Max, planeja produzir conteúdo de comédia ao vivo, sem mencionar um dos podcasts mais populares que existem.

Ainda assim, os fãs provavelmente antecipam algo especial. Até o momento, nesta semana, Paul Rudd interrompeu a entrevista de Bill Hader para mostrar seu famoso clipe “Mac and Me”, e Seth Rogen fez O’Brien experimentar um baseado no palco.

Ainda há alguns grandes nomes que não surgiram durante a reta final de “Conan”. O mais notável seria Will Ferrell, que tem uma longa história de aparições hilárias, absurdas e às vezes não anunciadas. Ele poderia se juntar a Jack Black para ajudar Conan O’Brien a se despedir?

Vamos descobrir quando “Conan” for ao ar esta noite. Os fãs podem esperar um retrospecto dos últimos 11 anos e que O’Brien compartilhe mais alguns de seus momentos favoritos. “Conan” vai ao ar hoje à noite, às 22h00, em TBS.