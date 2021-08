Chef Mariana Valentini: “Felicidade existe! Um pão saudável, gostoso e fácil de fazer.”

A partir desta edição, o “Jornal Nossa Gente” terá a publicação de importante Coluna, “Culinária Saudável”, sob o comando da Chef Mariana Valentini – renomada profissional da área. Receitas saudáveis com benefícios para sua saúde e muitas dicas de nutrição. Acompanhe!

Pão de frigideira “gluten free” de tapioca, parmesão e aveia.

A tapioca é um amido extraído da raiz da mandioca e é uma excelente fonte de carboidratos (a melhor fonte de energia para seu corpo) além de ser rica em cálcio e potássio colaborando com seus ossos e sua pressão arterial.

Efeitos benéficos da aveia – Já a aveia é uma das melhores opções de café da manhã para começar um dia saudável. Rica em antioxidantes que diminuem a pressão arterial, ela tem um tipo de fibra ajuda a diminuir o colesterol, além de aumentar a sensação de saciedade, ou seja, você sente menos fome durante o dia, te ajudando a controlar o peso.

Misturando as duas com um pouco de parmesão, queijo cremoso, ovo e fermento você tem um rápido, fácil (você faz no fogão mesmo) e muito gostoso café da manhã para começar o dia cuidando da saúde com muito sabor e praticidade, olha só:

Ingredientes:

Pão de frigideira “gluten free” de tapioca, parmesão e aveia

1 e ½ xícara (chá) de goma de tapioca (aquela que você usa para fazer na frigideira)

1 xícara (chá) de parmesão (sim, pode substituir por outros queijos curados)

½ xícara (chá) de farinha de aveia

1 colher (sopa) de queijo cremoso

3 ovos

1 colher (chá) de fermento químico (para bolo)

Modo de preparo:

Misture tudo com uma colher e coloque a mistura em uma frigideira untada com azeite ou manteiga. Deixe por uns 5 minutos de cada lado em fogo baixo até que ambos os lados dourem bem. Sirva com queijo cremoso, abacate, geleias ou até uma boa salada. Se cuida e bom apetite!

Serviço

Chef Mariana Valentini

@marivalentini