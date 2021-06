Momento de consternação e reconhecimento de motociclistas no “Veterans Memorial Park”

Os motociclistas do ‘Keepin’ it 100 ‘, de Orlando, viajaram à Carolina do Sul, em Orangeburg, para homenagear os veteranos de guerra, no “Veterans Memorial Park”. Uma viagem de seis horas, mas, segundo os integrantes, que valeram todos os esforços pelos homens que deram suas vidas pelo país

Da Redação

O Clube Motociclismo de Orlando – ‘Keepin’ it 100 ‘ -, foi à Carolina do Sul homenagear os veteranos de guerra, na semana do “Memorial Day”. Foi uma iniciativa com intuito de reverenciar aqueles que deram suas vidas pelo país e que hoje são reconhecidos no “Veterans Memorial Park”, em Orangeburg.

Um dos membros do clube de motociclismo, Timothy Reid, tinha família de Orangeburg, na Carolina do Sul, então decidiu homenagear veteranos de outro estado. Reid viajou com o demais integrantes do grupo para Orangeburg, quando visitaram o “Veterans Memorial Park” para reconhecer aqueles que sacrificaram suas vidas por nosso país.

“Eu perdi amigos e lutei”, disse Reid. “Gosto de lembrar os tempos em que estive no exército. Alguns dos melhores dias da minha vida foram no exército. Estou pensando nas pessoas que perdi, bem como em todos os amigos que gostaria de ver novamente. Ainda sou próximo de muitas pessoas com quem estive no Exército, mas é bom saber que somos lembrados por algo. ”

Outro membro do clube, Anthony R. Hills, disse que o presidente do clube queria reconhecer os veteranos em outras áreas. “Meu presidente tem família aqui, a família Hair”, explicou Hills. “Ver o monumento pessoalmente faz você pensar sobre o que às vezes tomamos como certo. Estamos lidando com a Covid, mas esses membros do serviço morreram para que estivéssemos aqui.”

Membros do clube de motociclismo dizem que a viagem de seis horas não importava. Eles descobriram que era uma honra viajar para Orangeburg para prestar seus respeitos. “Foi uma sensação geral boa”, disse Jennifer Hair. “Ter a minha família de bicicletas ao longo da jornada para vir prestar homenagem a todos neste dia importante”.