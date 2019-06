Edição de junho/2019 – p. 29

Cinco passos para colocar painéis solares na casa

Com cada vez mais americanos buscando “ajudar mais a natureza”, você já deve ter pensado em como fazer isso por sua própria conta. Talvez começou a reciclar mais, a usar aparelhos domésticos que economizam energia ou lâmpadas próprias ou até já optou por outras tecnologias que ajudam a natureza. Talvez você esteja pensando na possibilidade de usar energia solar na sua casa, mas não sabe por onde começar. Instalar painéis solares em sua casa poderá ser mais fácil do que você imagina. De acordo com alguns especialistas nesse assunto, seguem cinco passos para se obter energia solar para a sua casa.

1) Examine o seu telhado

Colocar painéis solares em sua casa envolve a instalação deles no telhado. O primeiro passo é verificar em que condição está o telhado para saber se precisa fazer algum reparo ou instalar um novo antes da colocação dos painéis. Ter boa estrutura para sustentação dos painéis solares é crucial para evitar problemas no futuro. A vida útil da maior parte deles excede 20 anos, por este motivo fazer reparos em um telhado que já está com os dias contados evitará dor de cabeça para futuros reparos ou instalação de novas estruturas depois que os painéis já estiverem instalados.

2) Busque informações

Pesquise diferentes tipos de tecnologia de painéis solares e de garantia. Para olhos que não estão treinados, a maior parte deles parece igual, mas eles possuem diferenças em suas “células” que impactam a eficiência. Depende de como se quer usar a energia da casa e do espaço disponível que se tem para a instalação dos mesmos (prefira a parte do telhado que não tem sombra e que esteja virado para o sul ou sudoeste – isso pode influenciar se serão necessários painéis de alta eficiência ou não. Pesquise não só o preço pago para a instalação, mas também a quantidade de energia produzida (durante a vida útil) do sistema a ser instalado. Hoje, a economia de 5% no preço da instalação pode economizar em média 10% ou mais sobre a vida do seu sistema de painéis solares.

3) Encontre um instalador

Procure companhias com boa reputação em sua área para sentir confiança se a instalação será feita da forma correta. Cuidado com os vendedores que aparecem em sua porta tentando convencê-lo a tomar uma decisão instantânea. Companhias com boa reputação são registradas com organizações, como o Better Business Bureau, e têm credencias com terceiros, como NABCEP – North America Board of Certified Energy Practitioners, ou são instaladoras certificadas da companhia que eles representam. Peça orçamentos com algumas companhias para comparar custos da instalação. O instalador vai querer visitar a casa para verificar a condição do telhado e quanta sombra “bate” nele. A companhia de instalação vai recomendar produtos solares baseados no seu poder financeiro e necessidade.

4) Escolha os painéis solares

Procure painéis eficazes e duráveis de companhias confiáveis. LG NeON2 painéis solares com tecnologia Cello, por exemplo, têm uma estrutura de células solares em ambos os lados, permitindo a captura de luz e geração de energia dos dois lados, da frente e da parte de trás. Painéis solares de alta qualidade demandam pouca manutenção e possuem índice de falhas muito baixo.

5) Combine a instalação

A maior parte das instalações de painéis solares levam, em média, de um a três dias, dependendo da situação. A companhia de instalação verificará quais fios elétricos serão instalados para conectar o sistema de energia geral de sua casa para o seu painel elétrico e preparará o telhado para que os painéis possam ser colocados. Assim que os painéis estejam em posição, inversores são conectados a eles. Os painéis solares deverão ser inspecionados pelos governantes locais e também pela companhia de energia, para que se tenha certeza de que toda a fiação e instalação estão dentro dos códigos exigidos, além de certificar a segurança da instalação. Quando as inspeções forem efetuadas (o que pode demorar tempo diferente dependendo da área), o sistema solar poderá começar a funcionar.

Ter painéis solares instalados na casa pode parecer uma coisa do outro mundo, mas, na realidade, vale a pena em termos de economia na conta e no impacto positivo que terá no meio ambiente, além de valorizar a casa. Um estudo feito por Zillow, em 2019, mostra que casas com painéis solares são vendidas em média por um preço 4.1% mais alto do que casas sem sistema solar.

Existe um crédito federal que reembolsa 30% do valor da instalação do custo da dos painéis solares. Infelizmente, esse reembolso tem previsão de ser reduzido no fim de 2019, o que faz o “agora” ser o momento para avaliar a instalação de painéis solares. Certifique-se em escolher uma companhia de instalação e produtos solares de alta qualidade e com marca confiável, assim seu projeto será um sucesso. Depois… deixe o sol “amar” sua casa!

Informação: Star-Courier