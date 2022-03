Cinco crianças do ensino médio da Flórida acusadas de ataques raciais

Policiais de Coconut Creek foram acionados; quatro alunos da “Lyons Creek Middle School” agredidos

Polícia de Coconut Creek diz que quatro crianças brancas foram agredidas por cinco estudantes do ensino médio da Flórida, entre 11 e 15 anos – negros e brancos com maioria de sobrenomes hispânicos. Investigações apontam ataques raciais

Da Redação

Cinco estudantes do ensino médio de Coconut Creek , na Flórida, entre 11 e 15 anos – negros e brancos com maioria de sobrenomes hispânicos –, estão enfrentando acusações de agressão e crimes de ódio. A polícia local alega que eles atacaram quatro alunos brancos com insultos raciais.

Segundo policiais de Coconut Creek, quatro crianças brancas, de 11 a 12 anos, foram agredidas na quarta-feira pelo grupo que gritou coisas como “é dia oposto” e “poder marrom” enquanto socava e chutava.

Os ataques aconteceram em um Centro Comunitário onde as crianças se reúnem antes do primeiro sino, na “Lyons Creek Middle School”, de acordo com relatórios da polícia.

“Esta é uma ocorrência extremamente rara em nossa comunidade. Mas estas são crianças e, como tal, pode ocorrer um mau julgamento”, disse o chefe de polícia de Coconut Creek, Butch Arenal, em comunicado.

As acusações são contravenções, embora a alegação de crime de ódio possa desencadear uma contagem de crimes, dependendo das decisões dos promotores.