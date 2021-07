A ex-presidente Jacqueline DeAndrade passa o comando do “Rotary” a Celestino De Cicco

Celestino De Cicco Neto é o novo presidente do “Rotary club of Brazil Orlando”, em solenidade que contou com a presença de membros rotarianos, autoridades e convidados. A ex-presidente, Jacqueline DeAndrade, desejou sorte ao seu sucessor, ocupando agora o cargo de Secretária

Da Redação

A solenidade de Posse do novo presidente do “Rotary club of Brazil Orlando”, Celestino De Cicco Neto – gestão21/22 –, contou com a presença da nova diretoria; do Governador 20/21 do ‘Distrito 6980’, Michael Vernon; do Assistente do governador, Gregory Gorski, além de membros e convidados. A ex-presidente, Jacqueline DeAndrade, que esteve à frente da entidade em 20/21, externou agradecimentos a todos, falando de sua trajetória de garra e empenho, superando os obstáculos em meio à pandemia.

Celestino, ao lado da esposa, Lúcia de Cicco, tesoureira – Jacqueline, que agora atuará como secretária do “Rotary”, desejou sucesso à Celestino De Cicco Neto e à vice-presidente, Mônica Luiza El Rassy, se prontificando a agregar conhecimentos em prol dos trabalhos voltados à Comunidade brasileira, em Orlando.

“Foi uma honra servir o ‘Rotary Club of Brazil Orlando’ como presidente, em um período atípico, mas de muito aprendizado. Neste ano, o ‘Rotary’ realmente abriu muitas oportunidades, pois através das reuniões on-line nos conectamos com rotarianos pelo mundo todo, conhecendo seus clubes, projetos e sonhos, dando a certeza de que juntos somos mais fortes. Unidos somos invencíveis e podemos prestar mais serviços humanitários e promover a boa vontade e a paz no mundo”, disse a ex-presidente.

“Só tenho a agradecer aos que estiveram ao meu lado nesta gestão, a todos que acreditaram no nosso trabalho e pela oportunidade de poder servir. Gratidão, pois como o lema do ‘Rotary’ nos ensina, “Dar de si sem pensar em si”, finaliza, recebendo cumprimentos.

Mônica Luiza El Rassy, vice-presidente –

Já o novo presidente, ciente da importante missão que terá pela frente, disse estar confiante, e que irá colocar em prática projetos de extrema importância, dando sequência aos trabalhos louváveis desenvolvidos por sua antecessora. “Hoje, como presidente do ‘Rotary Club of Brazil Orlando’, busco manter meu trabalho sempre voltado para ajudar a comunidade brasileira em suas diversas necessidades”, enfatiza De Cicco.

“Entre os nossos objetivos de projeto, temos: Quem somos, onde estamos e o que fazemos. Trazer brasileiros que se destacaram em suas profissões aqui nos Estados Unidos, para dar palestras sobre sua vida e as oportunidades que à América oferece.”

“Estreitar o relacionamento com o ‘Consulado Brasileiro’ e autoridades, para que o ‘Rotary’ seja uma porta, um canal de ajuda aos imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, e aos brasileiros em trânsito ou de férias.”

Patricia Curcovezki- Club Foundation Char – “Realizar a primeira feijoada do ‘Rotary Club of Brazil Orlando’, com a finalidade de estreitar o relacionamento e confraternização entre os brasileiros, americanos e as entidades representativa de nossa comunidade em Orlando e região”, complementa o presidente, que tem como lema de trabalho: “Só as pedras choram e vivem sozinhas no mesmo lugar.”

“Temos ainda outros projetos em estudos, bem como ampliar nossa autuação com os rotares espalhados pelo mundo de língua portuguesa, como A Turma do Corujão, Rotary Latino e afins.”

Professor e escritor Luciano Nasso – Membership Char – “Enfim, trabalhar como sempre, “dar de si antes de pensar em si.” Não orá faltar empenho e dedicação da minha parte, da minha Diretoria e demais membros do nosso ‘Rotary Club of Brazil Orlando’, que tem hoje reuniões virtuais através do Zoom em português, todas as primeiras e terceiras terças-feiras do mês”.

História

Celestino De Cicco Neto, licenciado pelo “Real Estate Broker”, proprietário da “CF Realty LLC” e “CF Vacations”. Presta serviço personalizado desde 2004, para atender um mercado imobiliário nacional e internacional, qualificado e extremamente exigente. Em 2020, na pandemia, fundou a “Hangar Aircrafts LLC”, para às necessidades de compradores e vendedores de monomotores; aeronaves bimotores; Aeronaves turboélice; Aeronaves e helicópteros a jato, trabalha com aeronaves novas e usadas, atendendo nos mercados norte-americano e brasileiro.

Celestino De Cicco Neto é formado em Economia e Direito. Foi membro do CRECON-SP; Diretor Regional da Delegacia do SINDECON e membro da OAB Seccional Campinas.

Nova Administração do Clube

Jacqueline DeAndrade ocupa o cargo de Secretária na nova diretoria do Rotary – Celestino De Cicco Neto, Presidente 21/22; Vice-Presidente, Mônica Luiza El Rassy; Secretária, Jacqueline DeAndrade; Tesoureira, Lúcia De Cicco; Membership Chair,- Professor Luciano Nasso, e Foundation Chair, Patricia Curcovezki’.

Serviço

Rotary club of Brazil Orlando

E-mail: brazilorlandorotary@gmail.com