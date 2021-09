De acordo com cálculos feitos pelo Departamento de Saúde da Flórida e publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 902 mortes e 31.164 casos de coronavírus foram acrescentados na contagem desta segunda-feira

Da Redação

A Flórida acrescentou 902 mortes e 31.164 casos de coronavírus à sua contagem nesta segunda-feira, de acordo com cálculos feitos pelo pelo Departamento de Saúde da Flórida e publicados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). Como o CDC não atualiza os dados aos domingos, o total de casos adicionados na segunda-feira é a soma de dois dias.

Todas, exceto oito das pessoas que foram relatadas como mortas recentemente para o CDC morreram no mês passado, de acordo com os dados divulgados no sábado e os dados divulgados na segunda-feira pelo CDC. Sendo que 70% dessas pessoas morreram nas últimas duas semanas.

Ao todo, 3.231.846 pessoas testaram positivo para Covid e 44.553 pessoas morreram, de acordo com os dados mais recentes pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).