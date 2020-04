Sara Matosinho, o filho, Altair Cândido em Marbella, na Espanha.

Vivendo em Marbella, província de Málaga, na Espanha, o casal de Poços de Caldas (MG), Sara Cristina Matosinho e Altair Cândido, enfrenta difíceis dias de confinamento, como em qualquer lugar do mundo. Na companhia dos dois filhos, Sara, que já morou em Milão, na Itália, diz que, ‘ficar em casa é a melhor alternativa’, em tempos de coronavírus. ‘Eu trabalho como house cleaner (faxina), mas no momento estou em casa porque são recomendações das autoridades de saúde, devido à gravidade do vírus que já infectou e matou muitas pessoas aqui na Espanha’, lembra Sara.

‘Aqui as leis são rígidas, e você só pode sair de casa para fazer as necessidades essenciais como ir ao supermercado, na farmácia e nada mais. É proibido ficar circulando nas ruas, sem motivos’, alerta.

‘O meu esposo, o Altair, é personal trainer, têm vários alunos, mas no momento as academias estão fechadas aqui na Espanha, e ele está sem trabalhar momentaneamente’, relata a poços-caldense.

Quadro de avisos – Sara diz que existem regras em casa, em tempos de quarentena, e que os filhos têm horários a cumprirem, mesmo com as escolas fechadas.

‘Fiz um quadro de avisos onde coloquei os horários para as nossas atividades em casa. Tem horário até para o almoço, e as regras por aqui têm de ser respeitada. E que ninguém descumpra os horários ’, determina Sara.

Quanto aos familiares em Poços de Caldas, ‘estamos sempre em contato com as nossas famílias, e sei que estão todos bem por lá. Meu pai esteve nos visitando recentemente, mas já voltou para o Brasil’, conta.

Onde fica Marbella?

Marbella é uma cidade e área turística situada na Costa del Sol, no sul da Espanha, que faz parte da região da Andaluzia. A cordilheira Sierra Blanca é o pano de fundo de 27 km de praias de areia do Mediterrâneo, mansões, hotéis e campos de golfe. Uma localidade que abriga famílias de brasileiros.