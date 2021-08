Cancelado o ‘BR Day Nova York’, do dia 5 de setembro, no Central Park

Por medidas de segurança, evento do dia 5 de setembro do “BR Day NY” foi cancelado

Foi cancelado o show do dia 5 de setembro, no Central Park, em celebração ao “BR Day Nova York – 2021”, devido ao aumento de casos da variante delta em Nova York. Os organizadores lamentam o ocorrido e pedem que a Comunidade se cuide e que se vacine para a proteção de todos

Da Redação

A equipe organizadora do “BR Day Nova York” comunica oficialmente o cancelamento do evento que aconteceria no próximo dia 5 de setembro, no Central Park, por medidas de segurança. A Prefeitura de Nova York exigiu que o público que comparecesse ao show destinado ao Central Park, que comprovasse ter sido vacinado ou que apresentasse teste negativo contra a Covid, 72 horas antes do início do evento.

Segundo os organizadores, o show do Central Park foi pago e havia poucos portões de acesso ao local, o que seria fácil o controle de entrada do público. No entanto, devido ao número crescente de casos de infecção pela variante delta em Nova York, nas últimas semanas, chegou-se a um consenso: cancelar o “BR Day Nova York – 2021”, para proteção da Comunidade Brasileira.

“Estava tudo acertado para o show do Central Park, com bandas, apresentadores, mas prevaleceu o bom senso e espero que todos compreendam. É com muita tristeza que comunico o cancelamento do ‘BR Day Nova York – 2021’e peço desculpas pelo transtorno”, disse João de Matos, idealizador do evento, em comunicado.

“Vamos celebrar a vida com saúde, e peço a todos aqueles que ainda não se vacinaram que o faça o quanto antes, para proteger a si mesmo e os outros. Vacina salva, não mata”, concluiu o empresário.

Lembrou Matos que o “BR Day Nova York” normalmente acontece na Sexta Avenida, em Manhattan, ao ar livre. Além de ser completamente gratuito, a entrada para a festa é livre por toda a extensão da Avenida, então, torna-se impossível fazer um check-point exclusivamente para o evento, por onde circularam milhares de pessoas.