Caminhoneiros ameaçam protestos em Washington; policiais se mobilizam

Da Redação

Possível protesto de caminhoneiros na Capital dos EUA coloca policiais na cidade em alerta

A polícia do Capitólio dos EUA e as autoridades da cidade de Washington solicitaram a assistência da Guarda Nacional devido à possibilidade de protestos de caminhoneiros na área, confirmou um funcionário do Pentágono na terça-feira

A agência federal está avaliando os pedidos de elementos militares para ajudar a gerenciar o tráfego dentro e ao redor da capital dos EUA, disse John Kirby, secretário de imprensa da agência.

“O Departamento está analisando o pedido de assistência da Polícia do Capitólio e da ‘Agência de Segurança Interna e Gerenciamento de Emergências de DC”, disse Kirby em comunicado.

“Essas agências solicitaram que o pessoal da Guarda Nacional prestasse assistência nos pontos de controle de tráfego dentro e ao redor do Distrito para ajudar a resposta do governo da USCP e DC a possíveis problemas de interrupção nas principais artérias. Nenhuma decisão foi tomada mesmo sobre esses pedidos”, alertou o secretário.

A Guarda Nacional de DC “está pronta para fornecer apoio aos cidadãos do distrito, conforme indicado pelo secretário de defesa”, disse o porta-voz Aaron Tacker em comunicado.

As forças de segurança da região da capital já haviam indicado que estão monitorando os possíveis planos de comboios de caminhoneiros que manifestaram intenção de se concentrar em Washington.

Os motoristas, aparentemente inspirados por manifestações antivacinas de caminhoneiros na capital canadense de Ottawa, expressaram que buscam “levantar suas vozes” em Washington contra preços de combustíveis, mandatos de vacinas, teoria crítica, entre outras questões.

Não está claro o tamanho das caravanas ou o quanto elas atrapalhariam a ordem ou o fluxo de tráfego na capital dos EUA.