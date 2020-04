“Camila’s to go” atende clientes em quarentena

CEOs Leo Charamba e Alex Alencar investem no “Camila’s” delivery

Orlando – Fl

Em fase de quarentena, o “Camila’s Restaurant” mantém parte de sua equipe na ativa, atendendo à vasta clientela através de serviço de delivery, oferecendo alternativas especiais com qualidade gastronômica e atendimento rápido e preciso. E para isso, criou o website, “Camila’s to go”, que leva comida até a sua casa – basta fazer o pedido e optar pelas inúmeras delícias disponibilizadas em seu menu. Também foram elaborados novos pratos e o menu de congelados, atendendo aos clientes americanos. Uma forma de manter as pessoas em casa, principalmente idosos, evitando o risco de contaminação pelo novo coronavírus, avaliam os CEOs, Alex Alencar e Leo Charamba.

Obedecendo às restrições de segurança, orientadas pelas autoridades de saúde dos EUA, os empresários Alex e Leo, informam que momentaneamente o “Camila’s Restaurant” está fechado para atendimento no local, mas que disponibiliza os serviços de delivery aos clientes em Orlando – como também acontece no “Camila’s” em Miami.

“Para manter o coração do ‘Camila’s’ batendo, estamos com a casa aberta, trabalhando com uma equipe reduzida, mas com os nossos serviços de delivery em plena atividade. Seguimos todas as normas de segurança entre a nossa equipe de trabalho, cumprindo com as regras de higiene para evitar contaminação”, explica Alex Alencar.

“Todos os nossos funcionários mantém a distância exigida pelas normas de segurança, e graças a Deus vai tudo muito bem. E mesmo os funcionários dispensados do trabalho não apresentaram quaisquer sintomas de contaminação, o que para nós é uma grande satisfação saber que todos estão bem. Somos uma família que trabalha pelo bem estar de todos”, avalia Alex.

Criatividade dos pratos

Mostrando-se otimista e buscando novas alternativas com cardápio criativo, Alex Alencar conta que, “é nas dificuldades que se criam oportunidades, busca-se alternativas, e é isso que o ‘Camila’s’ tem feito, criando a clientela delivery”, relata. “Iniciativa que despertou um mercado muito bom, e vamos manter esse serviço de delivery mesmo com o fim da pandemia. Também criamos um menu de congelados, para clientes americanos, que vem respondendo muito bem”, comemora o empresário.

“Acreditamos no karma de Chico Xavier de que ‘tudo passa’, trabalhamos com positivismo, focados na criatividade, inclusive, criamos um menu especial para agregar aos nossos pratos, que está disponível de segunda a domingo. O cliente terá essa nova opção quando fizer o seu pedido”, acrescenta Alex. “Estamos sempre buscando alternativas para melhor atender aos nossos clientes”.

Camila’s to go – Alex Alencar enfatiza o novo website, “Camila’s to go”, que é um serviço rápido e ágil, onde o cliente faz o seu pedido e recebe em casa com muita comodidade. “Você liga e nossa equipe prontamente atenderá a sua solicitação”, finaliza.

Serviço

“Camila’s Restaurant”

Fone – 407-3542507/407-8667730

Camila’s Miami – 305-3750992