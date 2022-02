O cão robô terá importante função na proteção da fronteira dos EUA contra invasão de imigrantes

Os cães robôs foram projetados com diferentes capacidades usando tecnologia do Exército dos EUA capaz de percorrer qualquer tipo de terreno e enfrentar as ameaças perigosas na fronteira do país

Da Redação

Imagine um robô sem cabeça, com as características de um cão, capaz de percorrer qualquer tipo de terreno e enfrentar as ameaças mais perigosas. Esta é a estratégia do governo dos EUA, reforçando a segurança nas fronteiras do país para impedir a passagem ilegal de imigrantes.

Uma iniciativa que irá reduzir a presença de coiotes, traficantes de drogas e violência. Portanto, em um futuro próximo os “invasores” poderão enfrentar um novo obstáculo: os cães robôs.

Trata-se de um robô quadrúpede robusto que atravessa todos os tipos de terreno, como areia, rochas e montanhas, bem como ambientes construídos pelo homem, como escadas.

A nova estratégia está em fase de testes, e a expectativa é de que os robôs prestem apoio aos agentes da Patrulha de Fronteira nos terrenos mais inóspitos, onde enfrentam as ameaças mais perigosas, informou o “Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras (CBP).”

A Diretoria de Ciência e Tecnologia (C&T) do “Departamento de Segurança Interna (DHS)” apresentou a nova tecnologia e explicou que, neste caso, “o melhor amigo do homem tem um toque futurista”.

“A fronteira sul pode ser um lugar inóspito para homens e animais, e é exatamente por isso que uma máquina pode se destacar lá”, disse Brenda Long, gerente do “Programa de Ciência e Tecnologia”, em comunicado.

O robô foi criado em colaboração com a “Ghost Robotics”, uma empresa com sede na Filadélfia que já distribui robôs em todo o mundo para ajudar em missões militares e policiais.

Os cães robôs foram projetados com diferentes capacidades usando tecnologia do Exército dos EUA e teriam que provar que podem ser adaptados a várias missões. Diferentes tipos de câmeras podem ser adicionadas ao robô – sensores térmicos, visão noturna com zoom e sensores químicos, biológicos, radiológicos e nucleares.

Após dois anos e meio de projeto, teste e desenvolvimento, os cães robôs em breve poderão acompanhar policiais de imigração na fronteira.

