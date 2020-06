Chef Marco Cudazzo prepara pratos especiais e disponibiliza bom vinho para receber os clientes

A tradição do restaurante “Adriatico Trattoria Italiana”, em Orlando, reabre para receber os clientes com as delícias da cozinha italiana, bom vinho e carnes especiais, sob o comando do empresário-chef Marco Cudazzo.

Da Redação

O tradicional restaurante “Adriatico Trattoria Italiana”, em Orlando, reabre para receber os clientes com as delícias da cozinha italiana, sob o comando do empresário-chef Marco Cudazzo, que traz os melhores cortes de carne, frutos do mar mais frescos e os legumes da estação escolhidos por frescura e sabor. “Já estamos atendendo em nosso restaurante com capacidade de vinte e cinco por cento, focados na boa comida e na segurança da clientela. Estivemos fechados por um período, em consequência do coronavírus, atendendo apenas por delivery. Os clientes passavam pelo restaurante, buscavam comida, principalmente os nossos molhos para temperar a comida em casa”, lembra o empresário.

Com a reabertura do restaurante, “os clientes começam a voltar para jantar conosco e isso é importante porque, gradativamente retomamos nossas atividades. Os nossos funcionários atendem com luvas e máscaras, seguindo todo protocolo de segurança determinado pelas autoridades de saúde. Também temos espaço entre as mesas, assegurando que todos fiquem bem e que possam degustar nossos pratos com tranquilidade”, acrescenta o Chef Cudazzo.

Ambiente aconchegante – “É sempre um prazer atender os nossos clientes com a culinária do velho mundo, que exige os melhores ingredientes disponíveis. A massa fresca é requintada, e cada entrada é preparada individualmente com o toque mágico. Esperamos compartilhar esta tradição da culinária italiana, considerada a mais saudável do mundo, com todos. Sejam bem-vindos à nossa trattoria, o nosso sincero desejo”, reforça o empresário.

Marco Cudazzo, acompanhado da esposa Rosetta, comemora a volta dos clientes e está otimista, disponibilizando um cardápio especial para o jantar a dois ou em família. Nascido na cidade de Ortona, Itália, no Mar Adriático, o Chef Marco Cudazzo, através de seus anos de experiência culinária, traz verdadeiras receitas e tradições italianas que agradam aos paladares mais exigentes.

Linha de molhos – “Vendo também uma linha artesanal de molhos, preparada por mim, muito especial. São potes com molhos para massas e os clientes que frequentam o restaurante levam para casa. Os molhos estão prontos e basta esquentá-los e temperar o macarrão, o peixe, o arroz, enfim, fica uma delícia. É a linha, ´Pronto – Sauces Puttanesca´, vendida em algumas casas especializadas, mas o cliente encontra aqui no restaurante. Durante a quarentena, muitos clientes levaram os nossos molhos”, enfatiza Marco. “Convido os brasileiros para que compareçam ao restaurante e degustem a autêntica cozinha italiana. Buon Appetito!”, finaliza Marco Cudazzo.

Serviço

“Adriatico Trattoria Italiana”

Endereço: 2417 Edgewater Dr, Orlando, FL 32804

Horário – segunda a sábado, das 17h às 21h

Telefone: 407-428-0044