À esquerda, Tiphany Pietro, e na extremidade à direita, Nathalie Sperb, classificadas para o Nacional.

As meninas da “Reflections Skating Academy” – oito brasileiras –, foram destaques do “Campeonato Regional de Patinação Artística”, no “Astro Skating Center”, em Orlando. Nathalie Sperb Bosse e Tiphany Pietro se classificaram para disputar o “Campeonato Nacional”, em julho

Da Redação

A patinação artística é a combinação entre esporte e arte, disputada em importantes campeonatos, revelando ao mundo meninas com habilidades especiais – movimentos precisos –, sobre rodas. As alunas que integram a equipe de patinação da “Reflections Skating Academy”, em Kissimmee, deram um show à parte durante o “Campeonato Regional de Patinação Artística”, que ocorreu no “Astro Skating Center”, em Orlando, nos dias 12 a 14 de junho. Dentre as participantes, a brasileira Nathalie Sperb Bosse, de 10 anos, e Tiphany Pietro , de 16 anos, se classificaram para disputar o “Campeonato Nacional de Patinação Artística”, em Cedar Rapids, Iowa – de 20 de julho a 2 de agosto.

A coach Karyn Cormier e Nathalie – Um passo importante para as atletas da “Reflections”, consolidando o trabalho notável da coach, Karyn Cormier. E para a também patinadora, Viviane Sperb (campeã Nacional), mãe de Nathalie, “as meninas foram muito bem nas competições, disputando em várias categorias, incluindo saltos e dança clássica. Relevante destacar que o grupo tem trinta e seis integrantes – 7 a 85 anos – , dentre as quais oito são brasileiras. É o Brasil fazendo a diferença, com representantes a nível nacional”, comemora.

“A patinação é um esporte que trabalha a flexibilidade, equilíbrio, agilidade, força e resistência. Ajuda no desenvolvimento da coordenação motora global e da lateralidade. Modela a musculatura, equilibrio, além de outros benefícios”, relata Viviane. “As meninas têm se esforçado nos treinamentos, com uma média de treinos de cinco vezes na semana. O trabalho da coach, a Karyn, é fantástico, e os resultados muito positivos.”

Viviane Sperb (no centro), junto à coach e filha Nathalie – Quanto à classificação de Nathalie Sperb Bosse para o Nacional, Viviane ressaltou importância dessa conquista, destacando-se ainda a paixão de sua filha pela patinação. “A Nathalie ama patinar, e isso tem sido imprescindível para a sua carreira. O importante também é que hoje temos mais patinadoras do Brasil nas quadras, disputando um lugar ao pódio. Antes, nas viagens acompanhando a Nathalie para as competições, não tinha brasileiras, mas, agora, são oito patinadoras e isso é muito valioso. Temos mais três meninas brasileiras iniciando, mas que ainda não estão participando de competições”, disse Viviane.

As demais meninas brasileiras que participaram do “Campeonato Regional de Patinação Artística” e se destacaram são: Giovanna Duarte, Nicolle Duarte, Lara Santos, Luiza Nogueira, Livia Nogueira e Isadora Barbosa.

Serviço

“Reflections Skating Academy”

Local – “Skate Reflections”, em Kissimmee.

1111 Dyer Blvd, Kissimmee, FL