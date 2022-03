Expert em joias finas do Brasil, a empresária brasileira Denise Almeida faz a diferença com seu trabalho

A empresária brasileira Denise Almeida dispõe de joias finas brasileiras personalizadas, em ouro 18k , da famosa e tradicional “Joalheria Laura Marchi”, de São Paulo. Com requinte e bom gosto conquistou mulheres em Orlando com peças de alto padrão

Ganhar uma joia fina ou presentear alguém é algo inesquecível. Todos, indiscutivelmente, amam ganhar presentes, e, em se tratando de joias, celebram os bons momentos de nossas vidas! E muito além do valor real, tem forte apelo sentimental, e pode se tornar um bem que é passado por gerações de uma mesma família. Em Orlando, a brasileira Denise Almeida proporciona estes instantes especiais, ornamentados por joias finas do Brasil – de alto padrão –, direto de São Paulo para clientes brasileiras e americanas da Central Flórida.

A empresa de Denise, “Laura Marchi América”, comercializa as melhores joias finas brasileiras personalizadas, em ouro 18k – anel, brincos, pulseira, corrente, pingente e bracelete –, representante da famosa e tradicional “Joalheria Laura Marchi”, desde 1965 atuando em São Paulo, com histórico de requinte e confiabilidade. Muitas peças são feitas com pedras como safira, esmeralda, ametista, rubi, diamante, citrinos, entre outras. “Temos todo o apoio logístico local para consertos e ajustes quando necessário.”

Empresária dispõe de acervo de joias finas para atender as mulheres de bom gosto

“Amo joias, adoro proporcionar momentos especiais na vida de pessoas de muito bom gosto”, expressa Denise quando o assunto é o seu trabalho. “Comercializo joias personalizadas, vindas do Brasil, para atender mulheres refinadas, que apostam em modelos que combinam com todas as roupas, festas e estações. Atendo meu grupo de amigas, e também clientes americanas que adoram joias brasileiras.”

Lembra Denise que, “às vezes uma única peça de joia faz a mulher se sentir especial, como deve ser”. Explica que, “a minha empresa no momento não tem um espaço físico, mas visito as clientes, faço reuniões para apresentação das joias e o resultado tem sido muito bom. A meta é expandir as vendas para outras cidades dos Estados Unidos. Também faço vendas pelo Instagram”, complementa.

Com foco de suas vendas voltado para mulheres, conta a empresária que é procurada pelo público masculino, que compra joias para presentear as respectivas esposas, namoradas e pessoa especiais. “A mulher é vaidosa, gosta de ganhar joias e os maridos, noivos e mesmo namorados as agradam com joias requintadas, um forma de demonstrar o seu amor por alguém especial.”

Indagada sobre o perfil de suas clientes, Denise Almeida foi enfática: “são mulheres determinadas, que privam pela estética de uma boa roupa, ornamentada com uma joia de requinte. São mulheres de todas as faixas etárias, que gostam de joias e que se rendem ao ouro dezoito quilates. Atendo-as da melhor forma possível, com um acervo de joias muito especiais, de uma marca tradicional no Brasil. São brasileiras e americanas que expressam seus estilos com o uso de um anel, brincos, corrente, pulseira, pingentes ou bracelete”, explica.

Joias para crianças

“Tenho joias para crianças. Um acervo muito especial para atender os pais que querem presentear os filhos em ocasiões significativas. Quer presentear uma criança ou recém-nascido, é só falar comigo. As joias são tão encantadoras, que até as crianças se apaixonam por elas. É tão comum encontrar meninas que se espelham nas mamães e gostam de joias”, relata. “Tenho também joias religiosas, para todos os segmentos.”

Residindo nos EUA há dez anos – oito anos na Flórida –, lembra Denise que desde a morte do pai decidiu se dedicar à venda de joias, algo que lhe traz prazer pelo trabalho. Apaixonada por joias, ela obteve autorização da tradicional “Joalheria Laura Marchi”, em São Paulo, para comercializar seus produtos em Orlando. Deu certo, surgindo a sua empresa, “Laura Marchi América”. Tem uma filha, Beatriz, de 13 anos, e é casada com Jack.

“Adoro o contato com o público, e o meu trabalho com vendas permite isso. Trabalhei com neurolinguística e gosto de conversar com pessoas, conhecer gente nova e isso eu tenho feito através do meu trabalho. Estou à disposição das mulheres de bom gosto com joias finas. Tenho um acervo para todos os gostos e estilos. Estou pronta para atendê-las”, complementa.

