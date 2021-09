Barrinha de cereal saudável

Poucas coisas são tão praticas, nutritivas e saborosas quanto uma barra de cereais bem feita. E essa une os benefícios da aveia, do mel e do amendoim com a praticidade de um preparo descomplicado e rápido.

A aveia é um dos cereais mais saudáveis, além de não conter gluten ela é uma fonte importante de vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes essenciais para uma vida saudável, ou seja, é um superalimento! Já o mel é usado desde a antiguidade para adoçar alimentos devido às suas propriedades terapeuticas e amendoim é uma leguminosa rica em gorduras boas como o Omega-3, fundamental para o bom funciomanento do organismo!

Juntando os tres e algumas castanhas e/ou frutas secas voce tem uma otima opção de cafá da manha ou lanche no meio do dia! seu corpo agradece!

Vamos a receita:

|| BARRINHAS SAUDÁVEIS ||

Ingredientes:

3/4 xic de mel

1 xic de manteiga de amendoim

2 xic aveia

1 xic castanhas e frutas secas (opcional)

Modo de preparo

Ferva o mel e a manteiga de amendoim, misturando bem em fogo baixo. Acrescente a aveia, as castanhas e as frutas secas e misture bem. Forre um refratário com plástico e, em cima do plástico, um fio de azeite. Espalhe bem a mistura da barrinha fazendo pressão com as mãos e leve para gelar por uma hora (ou 30min no congelador). Corte em pedaços e divirta-se!

Obs: A barrinha endurece quando a umidade é absorvida pela aveia. Para uma mistura mais firme coloque mais aveia!

Autora: Chef Mariana Valentini (@marivalentini)