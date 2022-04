Atrasos na entrega do passaporte brasileiro têm comprometido viagens aos EUA e Europa

Reclamações, filas imensas na porta dos Consulados dos EUA e atrasos na emissão do visto americano é o drama enfrentado pelo viajante brasileiro. Outro agravante é o atraso na entrega do passaporte, o que vem comprometendo viagens aos exterior

Da Redação

Está cada vez mais complexo para o viajante brasileiro conseguir tirar o visto americano – ou mesmo renovar –, devido à demora de até nove meses para se conseguir um agendamento no Site do Consulado Americano de São Paulo – o maior do país. A demanda de pessoas na fila aumenta a cada dia, mas a resposta do Consulado é de que devido à pandemia, o acúmulo de pedidos de visto está acima da capacidade de atendimento, ou seja, poucos funcionários para corresponder à demanda.

Outro ponto agravante é a questão do passaporte, que também está atrasando a entrega, gerando transtornos para o viajante brasileiro. Usualmente, o prazo para a entrega do passaporte é de seis a dez dias úteis – o que não vem ocorrendo. Para obter o documento, os viajantes devem reunir os documentos necessários, preencher um formulário eletrônico, pagar a taxa de emissão e agendar um atendimento presencial em um posto da Polícia Federal para coleta de impressões digitais e foto.

De acordo com o governo federal, a Casa da Moeda tem enfrentado dificuldades na produção dos passaportes. Os solicitantes podem acompanhar o andamento do processo pelo site do governo.

A reclamação do viajante brasileiro quanto atrasos no agendamento do visto americano e a entrega do passaporte vem gerando desconforto e adiamento da programação de viagens ao exterior – principalmente aos EUA. Nas agências de viagens, pacotes anteriormente programados estão sendo adiados, devido a desistência de famílias inteiras à espera de passaporte ou do visto.

Na porta dos Consulados dos EUA no Brasil – principalmente em São Paulo – as filas são imensas, e a resposta para quem ainda não conseguiu vaga de agendamento para o visto americano a espera é de até nove meses – exceção para visto de estudante ou casos emergentes. Portanto, para quem não tem o visto americano e aguarda na fila de espera, a viagem para os EUA este ano fica comprometida.

De acordo com a estimativa do Consulado americano no Brasil a possível normalização na emissão de visto possa se regularizar a partir do início de 2023. Até lá, é preciso paciência e muita sorte para se conseguir uma vaga de agendamento, no caso de desistência.