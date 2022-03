Toque de recolher determina o fechamento de bares e restaurantes a partir da meia-noite

Os sequentes atos de violência no fim de semana no Sul da Flórida – tiroteio, agressões, bebedeira em público e jovens descontrolados –,forçaram as autoridades a impor toques de recolher a partir da meia-noite. Bares e restaurantes aderiram

Da Redação

As autoridades da Flórida impuseram toques de recolher em face de visitantes vândalos que provocam atos de violência, colocando em risco a vida de outras pessoas. São os chamados “quebradores da paz”, pela impertinência e oportunismos em situações inesperadas. Alguns estabelecimentos optaram por fechar suas portas de Miami Beach até a orla noroeste do estado.

Autoridades policiais do condado de Bay disseram no domingo que não vão tolerar má conduta desses cidadãos, depois que um homem de 21 anos do Alabama foi baleado no pé durante um tiroteio em Panama City Beach.

A polícia declarou que recebeu um relatório sobre uma grande multidão fora de controle pouco antes do tiroteio em Panama City Beach. Três pessoas foram presas e as autoridades indicaram que elas podem ser acusadas de tentativa de homicídio.

Entre 50 e 60 armas de fogo foram apreendidas nos chamados “spring breakers”, de acordo com o xerife do condado de Bay, Tommy Ford. “A dura realidade é que não podemos controlar quem vem nos visitar. Mas podemos controlar o que pode acontecer se eles cometerem um crime nesta cidade”, disse.

Algumas casas noturnas da região decidiram permanecer fechadas na noite do domingo, de acordo com o chefe de polícia da Cidade do Panamá, Mark Smith.

No sul da Flórida, uma multidão barulhenta, bebida em público e escalada de violência relacionada ao mundialmente famoso bairro de South Beach da cidade forçaram as autoridades a impor toques de recolher a partir da meia-noite durante o fim de semana.