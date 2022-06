Atirador invade centro de recreação no Texas com mais de 150 crianças

Polícia entra em confronto com atirador e fecha área do acampamento de verão na cidade de Duncanville, no Texas.

O atirador enfrentou os funcionários e foi para área onde se encontravam as crianças. Testemunhas relatam um tiroteio em um centro de recreação com mais de 150 menores no Texas

Da Redação – Continuam as investigações do tiroteio ocorrido na segunda-feira da manhã em um Centro de Recreação com mais de 150 crianças, localizado na cidade de Duncanville, no Texas. Os tiros foram registrados por volta das 8h43 na Duncanville Fieldhouse, entre a South Main Street e a SG Alexander Freeway.

O porta-voz da cidade, Alex Hamby, disse que havia mais de 150 crianças em um acampamento de verão com idades entre 4 e 14 anos. A polícia de Duncanville disse que tudo começou quando um homem se dirigiu ao local onde entrou em confronto com os funcionários.

Segundos depois do primeiro tiro disparado em uma sala de aula, o atirador foi para outra área onde havia vários menores, mas não os atacou, segundo os funcionários.

Os agentes da polícia o confrontaram no centro de recreação onde ocorreu a troca de tiros. O suspeito ficou ferido, foi levado para um hospital onde morreu.

Durante o tiroteio, os menores foram transferidos para zonas de segurança e, felizmente, nenhum ficou ferido. A investigação está sendo realizada e o motivo do tiroteio é desconhecido.

Por meio de sua conta no Facebook, a cidade de Duncanville também emitiu a seguinte declaração: “Devido a um incidente no Duncanville Fieldhouse, cerca de dois programas de verão estão sendo transferidos para o Duncanville Recreation Center.”