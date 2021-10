A mansão de Shaquille O’Neal, em Windermere foi finalmente vendida por US $ 11 milhões

Vendida por US $ 11 milhões, a mansão da lenda do basquete, Shaquille O’Neal, em Windermere, Orlando, ficou três anos na fila de espera e precisou baixar o preço – antes era oferecida no mercado por US $ 16,5 milhões. Shaquille comemorou quando soube da venda

Da Redação

Após três anos no mercado de vendas imobiliárias, a mansão da lenda do basquete, Shaquille O’Neal, em Windermere – Orlando –, foi finalmente vendida por US $ 11 milhões, de acordo com Benjamin Hillman, da “Premier Sotheby’s International Realty.” A informação do “Orlando Sentinel” afirma que nos últimos anos quatro outros corretores tentaram de todas as formar vender a bela propriedade, mas sem sucesso.

Mansão é vendida após longo período de espera – A estrela das quadras, Shaquille O’Neal, quando soube da venda, comemorou, após a longa espera, sem resultados positivos. A propriedade de 31.000 metros quadrados tem 12 quartos e 15 banheiros. Inclui uma garagem para 17 carros, uma piscina com cascata, um home theater, um cais privado, uma sala de segurança e, como não poderia faltar, uma quadra de basquete. Fica no “Isleworth Golf & Country Club” em Windermere.

Segundo declarações do corretor Benjamin Hillman, “Shaq confiou em mim para encontrar um comprador para ele, e eu assegurei a ele que eu era o agente para fazê-lo. Procuro negócios complicados e trabalho para que aconteçam. ”

Mas, para que a venda da mansão fosse consolidada, Shaquille O’Neal precisou baixar o preço – antes era oferecida no mercado por US $ 16,5 milhões, mas o negócio fracassou porque a casa aparentemente sofreu de múltiplos problemas.

O’Neal pagou US $ 3,95 milhões por esta propriedade à beira-mar em 1993. Esta, segundo ele, é uma das compras mais importantes da sua vida.