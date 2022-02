Alta do preço da gasolina na Flórida, o maior em 8 anos, é preocupante!

Gasolina mais cara na Flórida deixa população em alerta; especialistas falam em alta nos próximos dias

O galão subiu $0.12 centavos em uma semana, e está 24 centavos mais caro que há duas semanas na Flórida. O valor, que passa de $4 em alguns postos, é o maior já registrado e isso preocupa a população

Da Redação

A alta do preço da gasolina na Flórida é o mais caro dos últimos oito anos, e pode aumentar ainda mais nas próximas semanas, segundo especialistas. O galão subiu $0.12 centavos em uma semana, e está 24 centavos mais caro que há duas semanas no estado. O valor, que passa de $4 em alguns postos, é o maior já registrado e isso preocupa a população.

Segundo o porta-voz da “American Automobile Association (AAA)”, Mark Jenkins, o que incomoda, evidente, é a má notícia de que os preços devem continuar a subir nas próximas semanas.

“Infelizmente, parece que os combustíveis vão ficar ainda mais caros, devido ao valor do barril de petróleo, que está muito alto. As razões para isso são as tensões entre Rússia e Ucrânia, além do frio intenso e a produção de petróleo abaixo da esperada. O preço do barril subiu $6 na última semana e vamos observar um reajuste de 10 a 15 centavos o galão nas próximas semanas”.

Em média, o preço do galão de gasolina na Flórida está $3.47, preço que não era observado desde 2014. A gasolina premium chega a custar $4.11 o galão no estado.

No Sul da Flórida, os preços dos combustíveis são mais caros que no restante do estado. Em Broward, a média do galão está custando $3.50; $3.59 em Palm Beach e $3.43 em Miami-Dade.