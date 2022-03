Agressão a Chris Rock foi combinada? Smith pede desculpas ao receber Oscar

Will Smith não conteve as lágrimas com pedido de desculpa ao voltar ao palco para receber o Oscar

A premiação do “Oscar2022” em Los Angeles foi marcada pelo grande vencedor, “No Ritmo do Coração”, Melhor filme, e o tapa na cara que Will Smith deu em Chris Rock. A plateia silenciou e o clima ficou tenso. Smith ganhou o Oscar de Melhor ator por “King Richard: Criando Campeãs”

Da Redação

“No Ritmo do Coração” ganhou Oscar de Melhor Filme e se tornou o maior destaque da festa do “Oscar 2022” – domingo, em Los Angeles –, também marcada pelo inesperado tapa na cara que Will Smith deu em Chris Rock, ofendido com a brincadeira feita pelo comediante com sua esposa, Jada Pinkett-Smith. Will voltou ao palco, desta vez para receber o Oscar de Melhor Ator por “King Richard: Criando Campeãs”, quando pediu desculpas, em lágrimas, à Academia e aos convidados em seu discurso de agradecimento.

Teria sido combinado o tapa na cara que Chris Rock recebeu de Will? O comediante fez piadinhas com o público quando subiu ao palco do “Dolby Theatre” para apresentar o vencedor da categoria de melhor documentário. E ao debochar da mulher de Smith, com a cabeça raspada, comparando-a com a personagem de Demi Moore, em “Até o Limite da Honra”, foi fatal. Enfurecido, Will subiu ao palco e o agrediu. Houve silencio na plateia. Chris Rock não quis prestar queixa à polícia.

O grande momento da premiação foi o de Melhor Direção para a Jane Campion por “Ataque dos Cães”, marcando pelo segundo ano consecutivo à vitória de uma mulher em um dos mais importantes prêmios – no ano passado a vencedora foi a diretora Chloé Zhao. E como Melhor ator Coadjuvante o Oscar foi para o ator surdo, Troy Kotsur – “No Ritmo do Coração.”

Quanto ao Brasil, não foi dessa vez que recebeu o Oscar pelo trabalho de direção de Pedro Kos com o documentário em curta-metragem, “Onde eu Moro”. O vencedor foi “The queen of basketball”.

Premiados

Melhor atriz, Jessica Chastain – “Os olhos de Tammy Faye”; Canção original, “No time to die” (Sem tempo para morrer); Melhor roteiro adaptado, “No ritmo do coração”; Melhor fotografia, “Duna”; Melhor atriz coadjuvante, Ariana DeBose – “Amor, sublime amor”; Melhor filme internacional, “Drive my car” – Japão.