Acarajé e delícias da cozinha baiana no Food Truck Acarajé

Os apaixonados pela culinária baiana, destacando-se o delicioso acarajé, o abará e a aprazível cocada de forno, já podem desfrutar desse prazer inquestionável, aqui, em Orlando. Portanto, não é preciso pegar o avião e desembarcar em solo baiano para degustar essas façanhas que dão água na boca. Tudo isso – e mais novidades – você encontra no Food truck de Acarajé – The Acarajé – Brazilian Sandwich Style” –, comandado pelo Chef Nailton Lantyer Filho, que já é sucesso na Central Flórida, atraindo residentes e turistas – latinos e europeus. O food truck, inclusive, foi destaque na Praça de Alimentação do “Brazilian Day Orlando Festival”, que aconteceu no Lake Eola Park – Downtown – no último dia 19, mobilizando um grande público.

Formado pela conceituada “Faculdade de Culinária Le Cordon Bleu” de Los Angeles, na Califórnia, e graduado como “Chef Certificado” em 2015 – “Chef CC Member of American Culinary Federation” –, Nailton, como todo bom nordestino – filho de baiano com libanesa –, sabe tudo sobre as delícias da sua terra. E, pela primeira vez, como ele mesmo reconhece, trouxe para os EUA o acarajé, mostrando as suas habilidades na cozinha no preparo do tradicional bolinho de feijão recheado, que agrada aos mais exigentes paladares. E tudo aconteceu de forma inusitada: “convidei o jornalista Paulo Correa para jantar na minha casa – em 2017 – e preparei o acarajé. Ele gostou muito e me convidou para participar do ‘Brazilian Day Orlando ( 2018)’. A princípio hesitei, mas acabei aceitando, e foi um sucesso. Em três horas, vendemos quatrocentos acarajés e não tinha mais como atender a tantos pedidos”, lembra o Chef.

“Optei pelo food truck para vender acarajé, atendendo as pessoas que continuaram pedindo, pela mobilidade de ir até os brasileiros, o que facilita bastante o meu trabalho. Temos uma demanda muito grande de turistas, de grupos que vêm da Bahia a passeio e querem comer acarajé. Muitas pessoas têm nos contatado, então procurei diversificar nossos pratos, incluindo o Abará e a cocada de forno. Tem também o bolinho de estudante, que é feito de mandioca com coco ralado, e as pessoas pedem muito”, ressalta Nailton.

Outra grande façanha, relata o Chef, é o Menu Secreto, e, como diz o próprio nome, é sempre uma surpresa para os clientes, com lanches e pratos tradicionais da cozinha baiana. São opções que mudam periodicamente, explica Nailton. “Agora, por exemplo, o Menu Secreto está oferecendo como opção o sanduíche de porco desfiado, uma tradição na Bahia, que é uma delícia. As pessoas que experimentaram gostaram. O tempero é muito interessante”, reforça. “Em breve podemos até servir moqueca, quem sabe?”.

Com o apoio fundamental da esposa Norma Lantyer, e do sócio Carlos Santos, no comando do food truck, o Chef Nailton é quem prepara massas e temperos, organizando com a maestria o cardápio da semana. “A nossa meta, no futuro, é montar uma fábrica para produzir as massas com máquina para descascar o feijão e outros equipamentos para produção em grande escala, para vender os nossos produtos nos mercados em todo os Estados Unidos. Estamos viabilizando todo o processo para a montagem da fábrica”, adianta.

Onde encontrar

O Food truck de Acarajé – The Acarajé – Brazilian Sandwich Style – com acarajé e outras delícias da culinária baiana –, está presente nos principais eventos da comunidade brasileira, e, semanalmente, de quinta a domingo, das 12 às 20 horas, no Lake Buena Vista Factory Stores.

Estudou Direito, Nailton também é radialista, tendo trabalhado como locutor, apresentador e repórter de TV por 25 anos em Salvador. Passou pelas emissoras TV’s Itapoan, TV Bahia e TV Aratu, além das rádios Manchete FM, Piatã FM, Globo FM e Aratu FM. “Em 2013 me mudei para os Estados Unidos para estudar Inglês e fazer uma certificação na UCI (Universidade da Califórnia de Irvine) PMP, Project Management Professional” , lembra. No final de 2013, ele se matriculou na “Faculdade de Culinária Le Cordon Bleu”.