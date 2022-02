Patty Brasil, coreógrafa e dançarina, está à frente de importante trabalho humanitário em Orlando

Sob o comando da pedagoga e dançarina evangelística, Patty Brasil, com apoio de seu esposo, Daniel Joffily, a “Ação Social Semente de Jesus” tem ajudado famílias carentes da Central Flórida, República Dominicana e Brasil

A pedagoga e dançarina evangelística, Patty Brasil, com apoio de seu esposo, Daniel Joffily, desenvolve em Orlando trabalho de ação social de extrema importância, denominado “Ação Social Semente de Jesus”. A iniciativa arrecada doações através de apresentações do “Ministério de Dança Sementinhas de Jesus”, integrado por crianças de 6 a 14 anos, com o objetivo de levar a palavra de Deus aos necessitados. Isso, no entanto, rendeu merecida premiação pela revista “Gospel Orlando”, que tem como diretora chefe Luciana Durço, reconhecendo a ações realizadas pela “Sementinha de Jesus”.

Em 2021, foram beneficiados 280 adultos e 250 crianças, liderados pela Lindonésia, na República Dominicana, ajudando também homeless e imigrantes com suas campanhas no Instagram e Facebook. Segundo adiantou Patty Brasil, serão diversos os projetos para o ano de 2022, pois, “estaremos retomando os cuidados aos homeless, imigrantes e crianças da República Dominicana e iniciando campanhas para nosso lindo Brasil no Sertão do Ceará.”

“Queremos esse ano conscientizar a todos uma realidade americana que poucos conhecem. A falta de moradia é um problema crescente na Central Flórida. A qualquer momento, existirá cerca de duas mil pessoas sem-teto em uma única noite, nos condados de Orange, Osceola e Seminole, de acordo com a ‘Coalition for the Homeless of Central Florida’ – que oferece programas e serviços cruciais para uma média de 500 homens, mulheres e crianças sem-teto por dia,” alerta a pedagoga.

A “Ação Social Semente de Jesus” vem apoiando uma dessas instituições. “Algumas empresas americanas já nos ajudam com doações. Porém, precisamos de mais doações para atender a quantidade crescente de homeless após a pandemia. Continuaremos ajudando aos imigrantes que estão recomeçando suas vidas em um novo país, de forma que é assustador ver essas pessoas chegarem aos EUA sem planejamento e consequentemente com falta de recursos para ter uma vida melhor”, complementa Patty.

República Dominicana

Em relação à República Dominicana, “continuaremos com nosso planejamento atual. Dia cinco de março, estaremos expondo com o apoio da CEO da ‘Expo Brazil’, Vanessa Oliveira, que muito vem nos ajudando, no evento ‘Expo Brazil’ com previsão de receber até duas mil pessoas. O objetivo é conscientizar pessoas ajudar os Dominicanos e necessitados.”

“Vamos ajudar o sertão do Ceará, na região de Melancias, juntamente com o projeto ‘Natal Sem Sede’ do missionário Oliveira, que atende uma comunidade muito necessitada nessa região. Os desafios são muitos, começando pela falta de apoio aos envios das doações para o Brasil. Mas sabemos que Jesus está no controle de todas as coisas”, enfatiza a dançarina.

“Jesus nos ensina no livro de Mateus 25 que quando provemos qualquer ajuda a um necessitado que esteja passando fome, sede, com necessidade de vestimenta, doente ou aprisionado estamos fazendo isso diretamente para Ele e isso além de agradar ao Senhor é uma das formas de colocarmos nossa fé em ação.”

“Hoje queremos agradecer a Deus, à nossa família e a todas as sementes conquistadas através de pessoas que tem um coração ajudador. De acordo com Neemias 8:10, todas as riquezas que temos nessa terra, tudo aquilo que é do melhor que conquistamos, de acordo com as ordens de nosso Senhor, é necessário compartilharmos com aqueles que passam necessidade e quando fizermos isso devemos celebrar com alegria e não o fazer por obrigação”, finaliza Patty Brasil.

Serviço

Patty Brazil

Dirigente do Ministério Sementinhas de Jesus:

Fone – 407 967 6792