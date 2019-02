Edição de fevereiro/2019 – p. 28

Uma marca icônica de brinquedos está sendo mantida viva por enquanto

Com informações da Wesh 2

A Toys R Us foi oficialmente ressuscitada como uma nova empresa, chamada Tru Kids Brands, que se tornou matriz da Toys R Us, da Babies R Us, da Geoffrey e de outras marcas, de acordo com um anúncio da empresa. “Temos uma oportunidade única na vida de escrever o próximo capítulo da Toys R Us”, disse o CEO da Tru Kids Brands, Richard Barry, em um comunicado oficial da empresa. A nova empresa está sediada em Nova Jersey, com vários executivos da Toys R Us retornando.

Ele ressurgirá de uma maneira “nova e recriada”, de modo que os EUA possam esperar pelas marcas para as próximas férias. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de detalhes. A mudança acontece quando Ollie Bargain Outlet comprou 12 antigos sites da Toys R Us e está arrendando outros seis, informou a CNN em janeiro.

Quando a Toys R Us fechou as portas no ano passado, Ollie publicou um anúncio no jornal de que queria comprar brinquedos extras de fornecedores. Acabou comprando US $ 200 milhões em brinquedos e vendeu-os a 75% dos preços de lojas mais “sofisticadas”.

No exterior, a nova empresa planeja abrir 70 lojas este ano na Ásia, na Índia e na Europa, além de desenvolver novas plataformas de comércio eletrônico em vários mercados importantes. Em março do ano passado, a icônica varejista de brinquedos anunciou que fecharia ou venderia todas as suas quase 800 lojas nos Estados Unidos e deve fechar centenas de lojas em todo o mundo, incluindo todas as suas lojas no Reino Unido, informou a CNN. Em setembro de 2017, a Toys R Us entrou com pedido de concordata, na esperança de eliminar dívidas e reinvestir em suas lojas.