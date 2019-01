Edição de janeiro/2019 – p. 16

Últimos dias de inscrição para “Contest 2019”

Já está na reta final as inscrições para o “Contest 2019” da “ONG USAHelp4U” que terminam no próximo dia 31 de janeiro. O concurso oferece este ano cinco bolsas de estudos para cursos de inglês nos EUA e podem participar brasileiros – maior de 18 anos – que estejam no Brasil e queiram passar um mês estudando inglês gratuitamente na Flórida ou New Jersey.

O concurso é uma promoção da “ONG USAHelp4U” – Guia Brasileiro de Intercâmbio –, em parceria com as escolas de idiomas “Harvest Institute”, “Língua Language Center” e “Mila – Miami International Language Academy.

Este é o quinto ano do concurso, que premiou até o momento, jovens da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Ceará. E para participar basta preencher um formulário – anexado às regras do concurso publicado no www.usahelp4u.com/bolsas de estudos. Responder a seguinte pergunta: “Na sua opinião, qual é o fato mais interessante da história americana, e porquê?’’

Os cinco finalistas devem enviar um vídeo contando sua história. O corpo de conselheiros da ONG, formado por jornalistas e professores, vai escolher a ordem dos vencedores. O resultado será divulgado no dia oito de março de 2019.

A ONG www.usahelp4u.com foi criada em 2013 para concentrar em um só local as principais informações sobre estudos nos EUA. Todas as informações são oferecidas em português.