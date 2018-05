Edição de maio/2018 – pág. 14

“Silva’s Painting” é referência na Central Flórida

A “Silva’s Painting”, em Orlando, especializada em pintura comercial atingiu um patamar de respeitabilidade na Central Flórida – onde recentemente realizou um Open House em sua nova sede – sob o comando do CEO Leo Silva. A empresa é licenciada, assegurada e com certificações de DBE, LDE e MBE.

“Somos especializados em projetos que exigem o mais alto nível de ‘Background Clearance’, como escolas, prisões, agências governamentais, nos níveis local, estadual e federal, instalações militares, aeroportos e centros de saúde”, complementa o empresário. “Atendemos aos principais condados da Central Flórida e dispomos de seis times com profissionais capacitados. Estamos em fase de contratações de pintores para atender a demanda de trabalhos”, informa Leo Silva.

“O meu pai, o senhor José Leônidas, foi o idealizador e co-fundador da empresa em 2006, nos primeiros anos a empresa prestava serviço para construtoras em obras novas e também subcontratada em algumas escolas publicas”, lembra o empresário. Ele se mudou para Orlando em meados de Junho de 2007, até então residia em Massachusetts onde trabalhava com financiamento de imóveis. Com a crise de 2008 e 2009 a empresa chegou praticamente à falência, sem perspectiva nenhuma de trabalho, então Leo buscou trabalho como funcionário em recepção e manutenção de hotéis, mais nunca conseguiu uma oportunidade, o que ele e grato até hoje. “Se eu tivesse conseguido algum trabalho, a empresa não teria chegado aonde chegou”.

Para estar entre as melhores empresas da Flórida, com reconhecimento no mercado, “não é tarefa fácil”, relata Leo Silva. “E um decisão e compromisso que tomamos todos os dias, uma trajetória que requer determinação. Começa com a cultura da nossa equipe, onde todos trabalham em sintonia, focados no melhor resultado. Quando um cliente faz parceria com a ‘Silva’s Painting’, quer seja um projeto pequeno ou grande prezamos pela qualidade sempre. A nossa empresa atende às mais altas e complexas demandas de aplicações e ambientes. A nossa reputação no mercado é de excelência”, comemora.

Indagado sobre os procedimentos de trabalho junto ao governo, Leo Silva explicou que “não existe falcatrua de números quando se trabalha com o governo. Os números têm que bater. Um procedimento extremamente transparente, e o trabalho tem que estar dentro do orçamento. Já perdi contratos porque os meus números não foram competitivos. O governo paga em dia, o que é importante. Eu, particularmente, não gosto do setor privado, não gosto de mexer com construtora”, admite.

Quanto a vencer nos EUA como empresário, disse Leo Silva que dedicação e confiança em si são fatores essenciais para se obter vitória. “É fundamental aprender a falar o inglês quando se chega aos Estados Unidos. O idioma é essencial em quaisquer situações. Essa foi a minha preocupação quando vim para os Estados Unidos, disposto a vencer. Eu cheguei ao país em 1999, e fui morar em Massachusetts, na cidade de Framingham”, lembra com carinho. “O meu primeiro trabalho foi em um supermercado”.

SILVA’S PAINTING ABRE VAGAS PARA PROFISSIONAIS DE PINTURA

“Estamos em fase de expansão, com aproximadamente dez vagas para pessoas com e sem experiencia na área de pintura”. Adianta o empresário que para ingressar na “Silva’s Painting”, o candidato deve ser legalizado no país. “Para trabalhar na empresa é preciso ter disciplina. Os nossos funcionários não podem ter antecedentes criminais” que comprometa a presença dele em prédios governamentais”, enfatiza. “Caso a pessoa que pleiteia vaga na empresa, e não tem experiência em pintura, nós vamos ensiná-la. O importante e ter vontade de aprender”, incentiva Leo.

“Sou exigente quanto ao uso de uniforme, cumprimento do horário e que siga as normas da empresa. Não fazemos distinção alguma na contratação, mulheres são bem vindas para trabalhar no nosso time”, reforça. “O nosso funcionário, vale lembrar, passa por exame toxicológico antes de ser admitido”, alerta.