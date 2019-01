Edição de janeiro/2019 – p.10

Saúde em dia e inglês para todos são destaques nas redes sociais

A fisiculturista Gabi Dezan, bicampeã mundial de Fisiculturismo, e Mr.Teacher Paulo, sucesso com seu Canal no Youtube, ensinando o inglês de forma divertida e eficiente, são os novos queridinhos das redes sociais. Ambos residem em Orlando e têm as respectivas carreiras cuidadas pelo empresário João Mendes, responsável por talentos que se destacam na Internet. “Gabi Dezan e Mr.Teacher Paulo têm habilidades diferentes, mas com muita coisa em comum: são talentosos e vêm crescendo com seus trabalhos apresentados na internet, com conteúdos que o público precisa em qualquer lugar do mundo que estiver. É como o atual momento do streaming”, comenta João Mendes.

Gabi Dezan oferece nas redes o curso, “Em Forma com a Gabi”, que tem ajudado pessoas, mostrando eficiência nos exercícios e na alimentação. Já Mr.Teacher Paulo ministra o curso, “English Evolution”, com seguidores em 120 países, transformando vidas e se utilizando de técnicas que beneficiam os alunos.