Problemas com sua asseguradora? Conheça a empresa brasileira que pode ajudar você

Quando o dono de um imóvel residencial ou comercial é surpreendido pelo furacão, o que acaba gerando estragos em sua propriedade – inundação, danos no telhado, mofo, fogo, entre outros fatores – surge inconvenientes quando no acordo com a seguradora, pois o que é normalmente oferecido ao proprietário nem sempre é compatível aos prejuízos iminentes. Um processo às vezes traumático de se obter o seguro devido – o que na maioria dos casos não acontece – gerando descontentamento. Mas a situação pode ser revertida, caso o proprietário não aceite o acordo, contratando a “877-ClaimHelp” como Public Adjuster (Ajustador Público) firm – empresa idônea que atua na Flórida, disponibilizando atendimento em inglês, português, espanhol e francês.

“Normalmente, as companhias de seguros pagam quantias mínimas, e podem ignorar os danos causados ​​à sua propriedade pela inundação. A nossa empresa entra a sue favor, o dono da casa e contra a seguradora, realizando a inspeção devida e cuidando de toda documentação, buscando o valor exato em dinheiro para que o proprietário possa de fato cobrir os custos com a reparação do seu imóvel”, informa Márcio Ribeiro Domingos, Public Adjuster da “877-ClaimHelp”.

“O que acontece na maioria dos casos é que a seguradora faz inspeção superficial, trocando, por exemplo, uma torneira, quando na verdade é necessário inspecionar toda área à volta, que pode causar vazamento e estar comprometida com o mofo. As casas são feitas com (drywall) gesso e quando a inspeção não é feita da forma adequada, os danos futuros são maiores”, alerta Márcio. “Então a seguradora oferece ao proprietário apenas três mil dólares para o reparo quando na verdade o custo pode chegar a vinte mil dólares”, orienta.

“Às vezes, a borracha da sua torneira está ressecada ou trincada e isso provoca vazamento que se espalha na parte interna da casa. O vazamento ocorre embaixo da pia da cozinha, na pia do banheiro, na válvula atrás do vaso sanitário ou na mangueira da lavadora de louças. Pode haver vazamento no telhado. O problema vai aparecer depois, com uma proporção de danos muito maior. E o que a ‘877-ClaimHelp’ faz é inspecionar minunciosamente o local, seja em que parte for da propriedade e cobrar da seguradora o valor de fato do estrago”, enfatiza.

A importância do Public Adjuster é fundamental quando no acordo com a seguradora. A “877-ClaimHelp”, inclusive, obteve para o proprietário de um imóvel, que teve a sua cozinha daniifacad for fumaca de óleo, o valor de 23 mil dólares para o devido reparo, quando a seguradora oferecia apenas nove mil dólares. “Fazemos toda inspeção de graça, documentação, e cobramos vinte por cento do valor recebido da so apos voce receber o valor da sua seguradora. Nós realizamos todo processo de avaliação do imóvel e negociamos com a seguradora. E quando a seguradora envia o cheque à ‘877-ClaimHelp’, repassamos o valor ao dono do imóvel, e so ai que o dono da casa nos paga”, complementa Márcio.

“Quando somos contratados, assumimos sua reivindicação. Somos os únicos que pode negociar um pedido de seguro além de um advogado. Nossos Ajustadores Públicos podem reabrir sua reivindicação e cobrar o dinheiro adicional que a sua companhia de seguros lhe deve. Sem custo, analisaremos uma reivindicação anterior em sua casa”, reforça.

Importância em contratar 877-ClaimHelp

Lazaro Carret, Presidente e dono da 877-ClaimHelp, sempre esteve preocupado com o bem estar familiar e da comunidade a sua volta, com grande habilidade de negociação perante as companhias de seguro de propriedades residenciais e comerciais. É formado em mofo (fungo que cresce em local ou ambiente onde possa encontrar umidade, ou quente, mal iluminado e mal ventilado, como gabinetes de cozinha e de banheiro, que causam doenças respiratórias), muito comum nas propriedades da Flórida em geral.

Carret fundou a 877-ClaimHelp – empresa de Ajustadores Públicos (Public Adjusters) –, formando uma equipe vencedora e muito qualificada, de diferentes etnias, para atender a todos os proprietários de casa. Destaque ao Public Adjusters, Marcio Ribeiro Domingos, brasileiro, que estará a disposição para ajuda-lo.

A 877-ClaimHelp e uma empresa familiar, com funcionários, que podem lhe ajudar em inglês, português, espanhol e francês, com escritórios em Orlando e Miami, que trabalha exclusivamente para você, o segurado.

Avaliação de apólice de seguro

A “877-ClaimHelp” fornece avaliação gratuita da apólice de seguro, inspeção gratuita no local. “Analisaremos, avaliaremos e negociaremos a melhor solução para sua reivindicação de seguro. A ‘877-ClaimHelp’, lida com inúmeras reclamações de seguros em nome de proprietários de imóveis residenciais e comerciais, em toda a Orlando, Miami, Tampa e Key West”, complementa Márcio.

Como em qualquer situação, é essencial envolver os profissionais Ajustadores Públicos da “877-ClaimHelp” o mais cedo possível no processo. Todos eles, a exemplo de Marcio Domingos, são treinados para revisar e entender as apólices de seguro de sua residência ou propriedade comercial. Sem uma representação adequada, pode não haver cobertura adicional a que você tem direito e que talvez não esteja ciente.

Danos causados ​​pela água

Um dos tipos mais comuns de danos à propriedade na Flórida é o dano por água. Como resultado de uma inundação – cano defeituoso, ou várias outras causas relacionadas à água – , sua casa pode ficar extremamente danificada, e podendo também ter problemas com mofo (Mold).

Um dos tipos mais preocupantes de danos à propriedade de imóveis residenciais ou comerciais é o dano ao telhado. Um telhado defeituoso ou danificado pode levar a vazamentos, o que, por sua vez, pode causar grandes danos causados ​​pela água e condições de vida inseguras em sua residência.

