Edição de fevereiro/2019 – p. 17

Poder do autoconhecimento através da terapia holística

Como já dizia Aristóteles, “o todo é maior do que a simples soma de suas partes”. E nada pode – ou deve – ser analisado separadamente no corpo humano, segundo a visão Holística – o que significa inteiro –, já que somos suscetíveis a doenças e outros males – causa e consequência do estresse do mundo moderno. Para a metafísica e terapeuta holística, Cynthia France, os cursos que ministra na “Associação de Terapia Holística” – em atividades desde dezembro de 2018 em Orlando –, têm beneficiando seus pacientes, utilizando-se no tratamento Astrologia, Psicologia, Psicosintesi, terapia floral e Reiki. Os resultados surpreendem durante as sessões, apresentando um quadro evolutivo satisfatório, resgatando o equilíbrio energético e alinhando pontos fundamentais de ordem emocional e psíquica. “Não se trata de vidência ou previsões, faço uso da astrologia como ferramenta de trabalho, obtendo uma base dos arquétipos da pessoa, a radiografia da alma. A espiritualidade é quântica e não é religiosa. A astrologia é universal. Platão e Sócrates eram astrólogos”, reforça Cynthia.

“Faço o Mapa Natal do paciente para uma análise inicial, então procuro ver onde é a crise, o que está acontecendo para eu poder trabalhar, usando florais, descobrindo em que ponto essa pessoa está sendo repetitiva diante do seu problema, o que desencadeia uma série de insatisfações. Para fazer o Mapa Natal, preciso da data, local e horário de nascimento do paciente. A partir daí, levanto um gráfico, então consigo ver em qual área a pessoa se repete e qual o ponto de bloqueio. Isso é fundamental para o passo seguinte”, acrescenta a terapeuta.

“O nome disso é consciência, a ciência interna. Tenho clientes que estão em direções inadequadas, e é preciso corrigir essa ineficiência. Há os que me procuram com desejo de se libertar, de obter a energia da independência, mas não conseguem a sua liberdade porque estão bloqueadas. Não conseguem atingir o ponto crucial de si mesmas e passam uma vida inteira na superfície do problema”, alerta Cynthia. “Fica tudo muito superficial”.

“Nós estamos aqui por alguma razão, e temos de resolver as questões primordiais de nossas vidas, dentro de nós. E o melhor a fazer para si mesmo é agir, buscar a solução. Somos autistas em algum nível, desconectados de nossa essência. É só se conectar, compreende? Estamos engajados e temos a necessidade de pertencer a alguma coisa. O lamentável é que a maioria acredita que tudo está fora, não dentro”, aponta Cynthia.

Origem da metafísica

“As pessoas me perguntam sobre a metafísica, palavra de origem grega, que significa o que está para além da física ou da matéria. É a busca pelo conhecimento da essência das coisas, e quando associada à saúde, segundo estudiosos, consiste em um recurso de autoajuda. A metafísica ensina a compreender os sinais do corpo, em alguns casos, antes mesmo de desenvolver alguma doença. O que o corpo mostra é um raio-X dos padrões mentais, espirituais e emocionais”, esclarece Cynthia.

“A medicina tradicional continua tratando o corpo como um veículo independente e desconectado de quem nós somos”. “Sim somos seres holísticos, mas infelizmente nos tornamos seres epistemofóbicos – uma civilização com medo do conhecimento e da sabedoria”, explica.

Desde dezembro de 2018, Cynthia France está à frente da “Associação de Terapia Holística”, com trabalhos que reúnem massoterapeutas, profissionais que atuam na área, auxiliando pessoas em vários segmentos da vida profissional. “A Flórida é multicultural e o nosso trabalho visa agregar pessoas em outros países, trazê-las para o nosso grupo com intuito de ajudá-las, pois os resultados têm sido satisfatórios. Pretendemos, inclusive, no segundo semestre deste ano, realizar o primeiro Congresso Holístico da Flórida, com a participação de importantes terapeutas. Será um evento de extrema valia, principalmente às pessoas de imigraram e que hoje estão longe de seus respectivos países”, orienta.

“Quando a pessoa imigra ela passa a viver uma nova realidade, com valores culturais que diferenciam de nossas raízes, então sentimos falta daquilo que faz parte de nossa base de formação, as nossas raízes. O Congresso irá abordar questões fundamentais, portanto, terá função primordial nesse contexto”, acrescenta a terapeuta.

“Atendo pessoas que vão à igreja para ter uma vida social, mas que se distanciam da sua realidade. A religião de uma forma geral separa as pessoas. E todos nós fazemos parte de uma mesma civilização, e a separação divide pessoas em guetos. Deus é amor, o universo é harmonia”, ressalta Cynthia.

“Atendo pessoas que precisam do autoconhecimento porque estão no limbo. A ideia da ‘Associação de Terapia Holística’ é colocar essas pessoas em ação, orientadas por bons profissionais, acessíveis aos mecanismos do autoconhecimento”, diz. “Na minha consulta manipulo florais de Bach, que, aliás, é uma essência muito difícil de ser encontrada nos Estados Unidos. Vou à Califórnia ou ao Canadá para conseguir quando preciso. As farmácias aqui não vendem como ocorre no Brasil, onde você encontra o floral de Bach em farmácias de produtos naturais, sem quaisquer dificuldades”.

Cynthia France trabalha na área de Metafísica e de Desenvolvimento Humano e Pessoal. Foi à fundadora da ATH – Associação de Terapias Holísticas na Flórida –, e cursou Terapia Floral – entre eles o de Bach, Australia, Alaska, California. Possui graduações em Reiki, Parapsicologia, Numerologia, Cromoterapia, Astrologia Psicológica, Evolutiva & Carmica, além de Astropsicosintese, ministrados pelos fundadores do A.P.I – Astro Psicosintese Institute em Zurich, na Suíça.

Quanto as consultas com a terapeuta Cynthia France podem ser marcadas pelo website www.cyfranca.com/blog– onde há vários terapeutas disponíveis, incluindo a massoterapeuta Gaby Serretiello, com suporte de Carina Marques – estudiosa e instrutora de ho’oponopono.