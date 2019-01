Edição de janeiro/2019 – p. 10

Nova ferramenta do Serviço de Imigração dos Estados Unidos calcula taxas e ajuda a evitar pagamentos incorretos

O Serviço de Imigração dos Estados Unidos – USCIS – lançou uma nova Calculadora de Taxas Online para ajudar as pessoas a calcular o valor da taxa correta a ser incluída ao preencher formulários junto ao USCIS. Uma lista de formulários processados ​ pelo departamento está disponível no site uscis.gov.

O objetivo do aplicativo é reduzir o número de inscrições rejeitadas devido a quantias incorretas. A Calculadora de taxas on-line determinará o valor exato e as taxas biométricas que um indivíduo precisa incluir em seus formulários e garante as informações mais atualizadas sobre as taxas.

No ano fiscal de 2017, o USCIS processou mais de 11 milhões de pedidos. Para processos que exigem taxas, o departamento de imigração rejeita formulários enviados com um valor de pagamento incorreto. As emissões valores de taxas incorretas são consistentemente uma das principais causas de rejeição.

Ao usar a Calculadora de taxas on-line, o usuário que aplica para serviços como emissão de Green Card ou permissão de trabalho ou viagem, por exemplo, selecionam um formulário ou uma combinação de formulários e respondem a uma série de perguntas. Em seguida, a ferramenta calcula o valor da taxa correta que o usuário deve enviar.

O serviço é on-line funciona em todos os navegadores e também em dispositivos móveis. Para proteger a privacidade, a ferramenta não coleta dados do usuário. O USCIS aceita pagamento por cheque, ordem de pagamento ou cartão de crédito com o Formulário G-1450, Autorização para transações com cartão de crédito. Para obter mais informações sobre pagamento, consulte a página da web do USCIS sobre o pagamento de taxas do USCIS.