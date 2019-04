Meteoro atravessa o céu da Flórida e chama atenção dos residentes em todo o estado

Da Redação | Geovany Dias

Um meteoro brilhante atravessou o céu na noite do último sábado (30), surpreendendo moradores de todo o estado da Flórida. Segundo informações do Serviço Nacional de Meteorologia – NWS, imagens do fenômeno também foram avistadas no estado do Alabama e na Geórgia.

Em Gainesville, na Flórida, um motorista conseguiu gravar o exato momento em que o corpo celeste apareceu no céu e caiu na Terra. A imagem viralizou nas redes sociais durante todo o domingo na manhã desta segunda. Ainda segundo o Serviço Nacional de Meteorologia em Tallahassee, os satélites de monitoramento registraram a queda do meteoro por volta das 11:52 da noite, hora local da Flórida.

De acordo com o órgão, ainda não foi possível encontrar resquícios do meteoro após ter pousado na Terra. “Estamos tentando rastrear o que eventualmente possa ter sobrado depois da queda, mas não recebemos relatos de onde ele pousou, apenas alguns vídeos mostrando a passagem do corpo pelo céu”, afirmou o NWS em sua conta oficial no Twitter.