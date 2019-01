Edição de janeiro/2019 – p. 32

LBV EUA realiza com sucesso “Campanha de Combate à Fome”

Integrando a corrente global para combater a fome, a LBV dos EUA (Legion of Good Will), realizou com sucesso a “Campanha de Combate à Fome”, distribuindo em 2018 mais de 52 mil cestas de alimentos em sete países. Nos EUA foram mais de 250 cestas a famílias carentes, com dificuldade em conseguir alimentos básicos para seus filhos durante o recesso escolar de fim de ano.

No dia 12 de dezembro, voluntários se reuniram para montar o primeiro lote de cestas e preparar refeições para a edição especial de “Natal da Ronda da Caridade”. O grupo seguiu para o YMCA Shelter of Newark, em New Jersey, onde as famílias atendidas desfrutaram de boa refeição e receberam cestas de alimentos e cobertores.

No dia 20 de dezembro foram montadas o restante das cestas, graças à campanha organizada pelo “Conselho Estudantil” da “Essex County Newark Technical High School”.

Segundo os organizadores, cada cesta pesa mais de 20 quilos e incluem cerca de 32 itens. Além de doações de alimentos, a “LBV dos EUA” também mobilizou a comunidade para ajudar financeiramente e cobrir o custo das cestas, de 75 dólares cada.

Além do YMCA, a campanha também beneficiou diversas escolas da região de Newark, em New Jersey, incluindo a Oliver St. School, Hawkins St. School, Ridge St. School e South St. School.

A LBV contou com o apoio de doadores e voluntários para atingir sua meta neste fim de ano, além de contribuições regulares de organizações como a World Human Accountability Organization, International Institute of Social Development, Supermercados Seabras, Americas Bakery, ACB Produce, Drive Against Hunger Organization e Sadhu Vaswani Center of Closter, NJ.