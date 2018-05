Governo da Flórida autoriza venda de produtos sem impostos para a população

Orlando, Flórida – 31 de maio

Com vistas a preparar a população para eventuais catástrofes naturais, o Governo do Estado da Flórida declarou o período de Preparação para Desastres 2018, que inicia nesta sexta, 1 de junho. Durante o período de uma semana, uma vasta quantidade de produtos, como mantimentos, baterias, água e comida, será vendida sem impostos para a população.

O objetivo é permitir que os residentes do estado façam estoque destes produtos e, com preços mais baixos, o poder de compra dos moradores da região torna-se ainda maior. Durante este período de férias fiscais, os itens relacionados à preparação para desastres estão isentos do imposto sobre vendas. Confira as informações de isenção fiscal divulgadas pelo Governo da Flórida:

Note que água, comida enlatada, kits de primeiros socorros, produtos não perecíveis e remédios serão vendidos com 0% de imposto durante o período. O período de venda sem imposto é de 1 a 7 de junho em todo o estado da Flórida. Para mais informações sobre o assunto, visite o site do Governo da Flórida.