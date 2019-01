Edição de janeiro/2019 – p. 04

Fredison Costa é campeão da “Maratona Disney”

O maratonista Fredison Costa deu a volta por cima e venceu a “Disney World Marathon Weekend – 2019”, em Orlando, no dia 13 de janeiro, consolidando o seu favoritismo na prova de 42 quilômetros, colecionando outro título da carreira – sete vezes campeão, dois vice-campeonatos e nove participações na maratona. Ao contrário do que aconteceu em 2018, quando abandonou a prova na metade, alegando não estar se sentindo bem fisicamente, o brasileiro mostrou a que veio e disse que “foi à vitória mais importante da minha carreira, e, mais uma vez, o Brasil sobe ao pódio, o que para mim é motivo de orgulho. A minha estratégia para ganhar deu certo”, comemora o cidadão de Riachão de Jacuípe, interior da Bahia, região da caatinga. O americano Nick Hilton foi o segundo colocado da prova. Na categoria feminina, Giovanna Martins, de São Paulo, venceu a Maratona.

Foram momentos de superação, lembra Fredison, durante os treinos preparatórios para disputar a “Maratona Disney”, quando sofreu lesão no posterior da perna esquerda, interrompendo o seu ritmo de trabalho. “Eu só consegui treinar com um ritmo mais forte nas cinco semanas que antecederam a prova. Antes, treinava e depois fazia o tratamento. Os treinos específicos aconteceram mesmo depois que fui me recuperando. Mas já estava me sentindo bem melhor e pude treinar com qualidade, trabalhando a minha resistência”.

Fredison sabia que teria pela frente um fortíssimo adversário, o americano Nick Hilton – segundo colocado da “Disney World Marathon Weekend” –, veloz e determinado, e que integra o time olímpico dos EUA que irá disputar os Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, no Japão. “O Nick é um maratonista de nível altíssimo, e eu precisava vencê-lo. Ele me ligou antes da competição dizendo que ia para a maratona em busca do título. Ele é meu amigo, um cara muito educado, inclusive, me convidou para treinar no Arizona, que é ótimo para maratonistas por ser uma região de altitude. Muito bom para treinar. Tenho muito respeito pelo Nick, que no ano passado quebrou o meu recorde por quatro segundos. Somos adversários na prova, mas amigos fora da disputa”, comenta.

A estratégia do campeão

Indagado sobre a estratégia utilizada durante a Maratona para vencer o então insuperável Nick Hilton, revela o brasileiro que determinação foi o fator primordial para surpreender o adversário. “Corria sempre atrás, deixando que o Nick e os maratonistas mais fortes seguissem sempre à frente. Determinei que no quilômetro trinta da prova eu iria atacar, ou seja, impulsionaria o meu ritmo de velocidade e partiria para uma disputa mais acirrada nos doze quilômetros finais. E foi exatamente o que eu fiz, e deu certo. Eu corri mais rígido, ficando à frente apenas eu e o Nick, mas aos trinta e seis quilômetros eu o ultrapassei, a vitória foi brasileira. Cheguei à frente com uma vantagem de três minutos”, celebra Fredison.

“Quero agradecer os meus coachs, o americano Brooks Johnson, e o brasileiro Adalto Domingues. Devo tudo a eles, que estiveram comigo, orientando de forma precisa. O Brooks tem um currículo respeitável, eleito seis vezes como o melhor técnico do mundo. Também agradeço aos meus patrocinadores – New Balance Brasil, Camila’s Restaurant, Harvest English Institute Orlando e Origo Midia –, que me apoiaram em momento tão importante da minha carreira. Obrigado, empresários”, diz o atleta.

Fredison Costa é um sujeito simples, determinado, de família humilde, que galgou passos importantes no esporte, se destacando em competições expressivas nos EUA. “Vim do Riachão de Jacuípe, interior da Bahia, região da caatinga, para morar nos Estados Unidos. Nunca poderia imaginar que um sujeito simples como eu hoje estaria treinando com o ex-técnico da Seleção Olímpica dos Estados Unidos. Conquistei sete vezes o título de campeão da ‘Disney World Marathon Weekend’, e treino no complexo ISPN da Disney, onde também treinam os grandes atletas, o que me deixa orgulhoso”, reconhece.

