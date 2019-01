Edição de janeiro/2019 – p. 28 e 33

Florida Cup 2019 tem Flamengo campeão, Ivete Sangalo e público recorde

Foi marcante a vitória da AA Flamengo por um a zero – gol de Jean Lucas –, sobre o Eintracht Frankfurt, atual campeão da Copa da Alemanha, na grande final da Flórida Cup 2019, no dia 12 de janeiro, no “Orlando City Stadium”, em Orlando. A torcida vibrou e os jogadores foram ovacionados pela conquista do cobiçado título, consolidando o favoritismo do time Rubro-Negro, que marca em grande estilo a sua primeira participação no torneio – com duas vitórias, obtendo seis pontos. O AFC Ajax – tetracampeão da UEFA Champions League –, ficou com o terceiro lugar ao vencer o São Paulo por 4 a 2. O evento foi incrementado com o supershow de Ivete Sangalo, que sacudiu as arquibancadas, com seu axé contagiante.

O ex-craque do Flamengo, Zico, outorgou a taça de Campeão ao time comandando pelo técnico Abel Braga, juntamente com o torcedor Luciano Cosentino, quando recebeu o carinho da galera flamenguista, que compareceu em massa ao estádio. O ex-jogador e comentarista Caio Ribeiro entregou ao atleta Uribe o troféu “Golden Boot”, de Artilheiro da Copa, pelos dois gols marcados nas competições. A jogadora Marta, eleita em 2018 a “Melhor Jogadora de Futebol do Mundo”, outorgou a Uribe o prêmio de ‘MVP” da Florida Cup.

O vice-presidente de Vendas para a América Latina do “Universal Orlando Resort”, Marcos Paes de Barros, comemora outro grande feito da “Flórida Cup 2019”, que, na sua avaliação, “é um grande parâmetro de conexão entre os brasileiros com o futebol, e passa a ser evento relevante para a comunidade na Flórida, com participação de importantes times do Brasil nas competições”, exalta.

“O Brasil tem sido um parceiro essencial para o ‘Orlando Resort’ e ‘Studio Universal’, que vêm crescendo, hoje com dois parques temáticos importantes, seis mil quartos de hotel para receber as famílias brasileiras que chegam a Orlando para assistir aos jogos. O futebol é uma paixão nacional, e todos podem acompanhar a competição, também podendo se divertir nas inúmeras atrações do ‘Studio Universal”, celebra Marcos Paes.

“O Studio Universal está sempre inovando, com atrações importantes, como aconteceu no ano passado, quando tivemos mais de trinta novidades, o que acontecerá este ano, com a montanha-russa com o tema Harry Potter, que promete muito aos visitantes, principalmente aos fãs de Harry Potter”, acrescenta.

Marcos Paes também destacou a corrida “Flórida Cup Run 2019”, com a participação de hóspedes dos hotéis do “Universal Orlando Resort” – realizada no dia 13 de janeiro –, com percurso de cinco quilômetros. A largada, quanto a chegada, aconteceram do “Universal CityWalk”, em clima festivo. E mesmo antes da competição o vice-presidente já havia anunciado que o número de participantes tinha se encerrado, embora houvesse hóspedes interessados em se inscrever na Maratona. “Infelizmente não havia mais vagas e os que não conseguiram vaga de inscrição, deverão aguardar a maratona do próximo ano”, lamenta.

Explicou Marcos que a corrida é divertida e reúne famílias que correm por dentro do parque Universal e encontram, durante o percurso, com as personagens do “Studio Universal”. “É a forma de conectar famílias com aos famosos personagens do ‘Studio Universal’. É uma experiência única”, lembra.

Equipes campeãs

Sob o comando do técnico Abel Braga, AA Flamengo disputou o título da “Florida Cup 2019” com a seguinte equipe: César; Rodinei (Pará), Rhodolfo, Rodrigo Caio, Trauco (Renê); Piris da Motta (Cuéllar), Ronaldo (Willian Arão), Jean Lucas (Diego), Thiago Santos (Vitinho); Vitor Gabriel (Éverton Ribeiro), Henrique Dourado (Uribe).

O vice-campeão, Eintracht Frankfurt, jogou com: Kevin Trapp (Zimmermann); David Abraham, Hasebe (Salcedo), Falette (N’Dicka), Rode (Gelson Fernandes); Stendera (Willems), Danny da Costa (Fabián), De Guzmán (Tawatha), Kostic (Hrgota) (Gonçalo Paciência), Rebic (Russ); Jovic (Haller). Técnico: Adi Hutter.

Furacão Ivete Sangalo

Não há como conter a emoção quando Ivete Sangalo entra em cena com a sua força musical, capaz de arrebatar os mais endurecidos corações. Ela arrasa a tudo e a todos – o furacão do bem, proporcionando alegria descomunal. O show da cantora, que reuniu cerca de 14 mil pessoas, aconteceu no “Orlando City Stadium”, no dia 12 de janeiro, antecedendo à grande final da “Florida Cup 2019, que culminou na vitória do Flamengo por um a zero, sobre o Eintracht Frankfurt, sagrando-se campeão do torneio.

A baiana fez e aconteceu, dizendo a todos que o Brasil é mesmo o país do entretenimento. Brasileiros e os estrangeiros dançaram no mesmo tom, “enfeitiçados” pela magia da senhora Sangalo durante – na noite anterior, dia 11, Ivete cantou no “Music Plaza da Universal Orlando”.

Com seu axé contagiante, a cantora agradeceu aos organizadores da “Flórida Cup” pelo convite de estar junto dos brasileiros em Orlando, em evento de relevância para o esporte, congratulando-se com as equipes participantes. “É muito bom estar aqui com todos vocês. Recebam o meu abraço, brasileiros!”, disse Sangalo externando o seu entusiasmo diante de uma plateia vibrante.

A apótese do show ocorreu no momento em que Ivete percorreu o estádio – em volta olímpica –, saudando os torcedores nas arquibancadas. Foi triunfal, sendo seguida por um batalhão de cinegrafistas. Todos tiveram a oportunidade de saudar a baiana bem de perto, recebendo boas energias ao som de grandes sucessos que marcam a sua carreira.

Brasileiros falam da “Florida Cup”

Para o Embaixador geral do Brasil em Miami, João Mendes Pereira, a “Florida Cup” é evento de extrema relevância para a Central Flórida. Ele elogiou a integração entre futebol, show, comunidade e o empresariado brasileiro, com um resultado extremamente positivo. “Apesar de ser a promoção do futebol para o futebol brasileiro, é um evento de integração porque envolve elementos da cultura, com a presença de Ivete Sangalo. Também abrange o comércio, mostrando o empreendedorismo de nossos empresários, presentes aqui na Flórida Central, em iniciativa de altíssima qualidade. Um evento disciplinar, importante, que traz alegria para a nossa comunidade aqui nessa região. Estou muito entusiasmado de participar desta abertura da ‘Copa’, sobretudo, dessa conferência de imprensa”, enfatiza o embaixador.

Para a empresária Beatriz (Bia) Jaber, da “Jaber – Especialidades Árabes”, a “Flórida Cup” ganha força a cada edição, reunindo um expressivo número de brasileiros. “O evento é bem interessante, com a presença de muitos brasileiros na cidade de Orlando, o que considero maravilhoso. Inclusive, assisti ao show da Ivete Sangalo e foi incrível, contagiante, com uma plateia maravilhosa. Adorei”, relata com entusiasmo.

Entre os torcedores da “Flórida Cup 2019”, os brasileiros Roberto e Márcia Sallaberry externaram elogios às competições, enaltecendo a participação de equipes de prestígio do futebol do Brasil. “A iniciativa de dar continuidade à ‘Florida Cup’ é bacana, uma vez que promove o futebol brasileiro nos Estados Unidos, e também é motivo para reunir a comunidade brasileira. E o futebol brasileiro é primeiro lugar no mundo, e não tem pra ninguém”, comemora Roberto. Na opinião de Márcia, “é um privilégio para nós, brasileiros, ter o nosso time, o São Paulo, aqui em Orlando. Vamos torcer pelo Tricolor”, incentiva.

O casal Hélio e Tatiana Serpa, considera a “Florida Cup” o evento da família, que proporciona entretenimento e segurança para os filhos. “Eu gostei muito da ‘Florida Cup’, muito bom, um evento da família, que pode trazer os seus filhos. Gostei da segurança, é um evento que vem crescendo, inclusive, vi um post que mostra o recorde de público este ano. A Copa está se tornando famosa e isso é muito bom para a economia da Flórida”, comenta Hélio.