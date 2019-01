Edição de janeiro/2019 – p. 05

Brasileira sagra-se tetracampeã da Walt Disney World Marathon

A paulistana Giovanna Martins é campeã da Walt Disney World Marathon Weekend – 2019, disputada no dia 13 de janeiro, em Orlando, obtendo excelente desempenho na prova, sagrando-se tetracampeã da categoria feminina. Ela é a única maratonista no mundo com quatro vitórias na Disney, resultado de horas ininterruptas de treinamentos, vencendo todos os obstáculos para subir ao pódio. Outra grande vitória de Giovanna ocorreu na “Wine & Dine Half Marathon” (Meia Maratona Disney), conquistando o título de bicampeã. “Esse foi o ano do Brasil na ‘Maratona Disney’, com dezenove títulos conquistados em vinte e seis anos de provas. Estou muito satisfeita e volto para o Brasil realizada, trazendo na bagagem o meu quarto Mickey Mouse, que, desta vez, vou presentear o meu esposo – Marcos Martins”, comemora a atleta, que já está em São Paulo ao lado da família. A segunda colocada da Maratona foi a também brasileira, Antônia Bernadete Luís da Silva.

Mas não faltaram os imprevistos para professora de Educação Física, durante os trabalhos de preparação para correr a Maratona Disney, auxiliada pelo seu companheiro, Marcos Martins. “Ocorreu um acidente em maio do ano passado, quando uma atleta, acidentalmente jogou um copo d’água no meu tornozelo e isso provocou danos com o impacto. Eu fiquei afastada quarenta dias dos treinos, mas fiz bicicletas para compensar os exercícios aeróbicos”, conta Giovanna.

Em setembro de 2018, Giovanna Martins disputou na Suíça o “Mundial de Powerman”, reunindo os melhores atletas do mundo na categoria, ficando na terceira colocação. “É uma prova desafiadora onde você corre dez quilômetros, depois pedala sessenta quilômetros e finaliza a maratona correndo mais dez quilômetros. A minha classificação para a prova na Suíça aconteceu no Brasil, quando disputei o ‘Powerman Brasil’, como amadora, mas entrei para o pelotão de elite”, lembra a maratonista.

Na volta ao Brasil, Giovanna retomou os treinos para a Maratona Disney, sendo novamente surpreendida quando sofreu um espasmo na coxa, que a deixou preocupada. “Eu treinava embaixo de chuva e aconteceu o espasmo. Fiquei apreensiva e fiz três meses de treinos, mas na reta final já havia me recuperado, com um condicionamento físico semelhante às competições anteriores. Eu treinei até o dia vinte oito de dezembro no Brasil, depois fui para Atlanta, onde intensifiquei os treinamentos. Não tive Natal, nada, foi uma entrega total para recuperar o tempo. Depois segui para Orlando, confiante”, ressalta.

A quarta estatueta do Mickey Mouse conquistada na Walt Disney World Marathon Weekend – 2019, adianta Giovanna, será para o esposo, Marcos Martins, “que esteve ao meu lado o tempo todo nos treinamentos, me incentivando nos momentos mais desafiantes. Ele me acompanhou nas viagens, abrindo mão das festividades de fim de ano, sempre focado na minha recuperação para competir a maratona”, reconhece a atleta. “Melhorei a minha marca e fiz a prova em duas horas, quarenta e cinco minutos e vinte e três segundos”, fala com precisão.

Festa em família

Na chegada a São Paulo, Giovanna Martins comemorou o título ao lado da família, em clima de festa, com muitos abraços e cumprimentos. O Nossa Gente conversou com a maratonista no exato momento em que se congratulava com os familiares. “Valeram todos os esforços e hoje estou com a minha família, podendo comemorar as minhas conquistas na ‘Maratona da Disney’. É um momento importante porque divido essa vitória com pessoas que sempre acreditam em mim, que me incentivaram a seguir em frente”, fala com emoção.