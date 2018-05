Edição de maio/2018 – pág. 26

Atendimento Fraterno

Há ocasiões, no decorrer de nossas vidas, em que tudo parece perdido e sem controle. Passamos por situações difíceis de resolver, ao menos de imediato. Em meio a tal complexidade, muitas vezes, nos sentimos impotentes diante de tantas dificuldades a serem superadas.

Nestes momentos, cuja realidade parece “tirar nosso chão, é difícil encontrar apoio e conforto para falarmos a respeito de nossos problemas e dificuldades, nem mesmo com as pessoas mais próximas, como familiares e amigos, talvez por receio de não sermos bem compreendidos. Quem já não passou por isto? Quem, em algum momento de sua vida, não precisou ser ouvido e ajudado?

O Atendimento Fraterno oferece-se para receber a todos os que buscam abrigo para lidar com as suas aflições, através da Doutrina Espírita.

O Atendimento Fraterno oferece uma relação de ajuda, praticada com algumas variações, pela maioria das casas espíritas. Configura-se, também, em importante e acolhedora porta, através da qual muitos adentram no Espiritismo. Ainda mais importante, consiste num encontro fraternal entre aquele que tem carências a serem supridas e o tarefeiro atendente, capacitado para ouví-lo e ajudá-lo com os recursos que a doutrina e a casa espírita colocam ao seu alcance.

Este atendimento espírita não é mediúnico. É um trabalho solidário e fraterno, voltado a ajudar, consolar, esclarecer e/ou orientar, com base no Evangelho de Jesus e na Doutrina Espírita, aos que estão à procura de respostas às suas necessidades e questões existenciais.

Em síntese, trata-se de uma conversa privada, individualizada e amiga. Não pretende resolver os problemas, nem fazer desaparecer os sofrimentos oriundos dos males físicos e da alma, mas contribuir para o despertar das potencialidades do indivíduo, que podem ser utilizadas na superação de si mesmo e dos obstáculos externos. Havendo empenho moral e força de vontade por parte do atendido, o Atendimento Fraterno auxilia na retomada das rédeas da própria vida.

É importante ressaltar que o Atendimento Fraterno não promete obter curas milagrosas e nem resultados espetaculares. Na visão espírita, você encontrará soluções através de seu próprio esforço e de acordo com a vontade de Deus. Jesus ensina-nos como devemos reagir diante das provas e expiações que enfrentamos: “Ajuda-te a ti mesmo, que o Céu te ajudará”, ou “Faça a tua parte (ajuda-te), que eu te ajudarei” ou “A cada um segundo suas obras.” O Espiritismo ou o Atendimento Fraterno não são garantias absolutas para suprir nossos males. Oferece sim, a oportunidade de transformarmos os nossos problemas em alavancas para o nosso crescimento moral, intelectual e espiritual.

Assim como todos os serviços existentes na casa espírita, o Atendimento Fraterno é gratuito, não havendo pagamento em nenhuma espécie.

Dispomos de atendimentos para você, e é importante consultar nossa programação.

Conheça mais sobre o Atendimento Fraterno, informando-se com os coordenadores de trabalhos do Amor e Caridade.

Desejamos que encontre no Atendimento Fraterno, apoio e ações para iluminar o seu progresso espiritual nesta caminhada evolutiva que todos nós percorremos.