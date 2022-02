Zuckerberg sofreu os efeitos do mau humor dos investidores e vê a ações da empresa despencarem

A queda ocorre após Mark Zuckerberg afirmar que a rede social perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários aos redor do mundo no último semestre de 2021

Da Redação

Foi a maior perda diária da “Meta”, dona do “Facebook” na Bolsa de Nova York na quinta-feira – US$ 237 bilhões em valor de mercado –, depois de as ações da empresa despencarem 26%. A queda ocorreu um dia após o presidente-executivo, Mark Zuckerberg afirmar que a rede social perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários aos redor do mundo no último semestre de 2021’.

A queda histórica na trajetória da empresa, segundo Zuckerberg, é devido ao grande concorrente, o “TikTok”, e seus vídeos mais curtos. “As pessoas têm muitas escolhas sobre como querem gastar seu tempo e apps como o “TikTok estão crescendo muito rapidamente. E é por isso que o nosso foco nos Reels, vídeos curtos no Instagram, é tão importante no longo prazo”, disse durante o anúncio dos resultados.

Lembrando que em 2021, o “TikTok” chegou a um bilhão de usuários, após 5 anos de existência. Foi também, pela primeira vez, o aplicativo mais baixado do mundo, superando os downloads no “Facebook” no ano. A rede social de Zuckerberg teve 1,929 bilhão de pessoas utilizando o aplicativo no último trimestre do ano passado. Nos três meses anteriores, esse número havia sido de 1,930 bilhão.

A perda de valor de mercado em um só dia pela “Meta” superou outras históricas, como a de US$ 180 bilhões, da “Apple”, em setembro de 2020; US$ 178 bilhões, pela “Microsoft”, em março de 2020 e US$ 140 bilhões, pela “Tesla”, em novembro de 2021.

O próprio Zuckerberg sofreu os efeitos do mau humor dos investidores, perdendo US$ 29 bilhões desde a última quarta-feira, e deixando o ranking dos 10 mais ricos do mundo.

E apesar da queda no número de usuários ativos, a “Meta” aumentou seu faturamento no último trimestre do ano, obtendo receita de US$ 33,67 bilhões, em linha com o que analistas de mercado esperavam.

Mas a projeção de Zuckerberg de que esse faturamento ficará abaixo das expectativas no primeiro trimestre de 2022 também alarmou os investidores. Um dos motivos para a previsão abaixo do esperado é a alteração feita pela “Apple” para melhorar a privacidade de usuários iOS, o que, na avaliação do “Facebook”, prejudica negócios de publicidade digital.

O “Facebook Inc”, como era então o nome da controladora, passou a se chamar “Meta” em 2021. O nome remete ao metaverso, uma espécie de universo em realidade virtual e aumentada que a empresa considera que será o futuro da internet e que é uma de suas maiores apostas.