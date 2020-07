Vitor Andrade é empossado como presidente do “Rotaract Club Brazil – Orlando”

O DJ e produtor musical, Vitor Andrade, da dupla “MarVixx”, é o novo presidente do “Rotaract Club Brazil – Orlando”, que integra o “Rotary Club Brazil”. Em entrevista ao “Nossa Gente” ele fala de palestras e reuniões com intuito de potencializar oportunidades aos jovens da comunidade brasileira. O trabalho musical com a cantora Sandra de Sá, entre outros projetos

Da Redação

Vitor Andrade, DJ que anima os principais eventos realizados em parques temáticos de Orlando, foi eleito presidente do “Rotaract Club Brazil – Orlando”, que integra o “Rotary Club Brazil – Orlando”, se alinhando à nova diretoria da instituição, presidida por Jacqueline DeAndrade – 2020/2021. Empolgado com o novo desafio junto aos jovens da Comunidade Brasileira, Vitor – que também é músico e produtor –, fala de futuras reuniões e eventos com intuito de potencializar a criatividade e galgar novos desafios. “A minha função no ‘Rotaract’ é propagar a amizade, o companheirismo, realizando trabalhos comunitários com os jovens de Orlando. Vamos também promover palestras de incentivo as habilidades de liderança, habilidades profissionais, e de como falar em público. Atividades essas que vão auxiliar os jovens brasileiros no seu campo de atuação. Não quero focar em um único trabalho, vamos expandir nossas atividades. São pequenas ideias que fazem uma grande diferença”, reforça Vitor.

Escolhido pelo Governador do Distrito 6980, Mike Vernon, para presidir o “Rotaract Club Brazil – Orlando”, Vitor Andrade acrescentou que as reuniões acontecerão a partir de agosto – duas ao mês –, e que haverá a campanha “Mochilas – De volta às Aulas”, com arrecadações de mochilas e material escolar, que serão distribuídos entre as crianças de famílias carentes de Orlando. “Não vamos pedir dinheiro ou queremos que as pessoas se preocupem, pois a campanha será mobilizada através das mídias sociais, e vamos fazer o nosso trabalho. Aceitamos doações, mas nós vamos correr atrás”, informa o presidente.

Diretoria do Rotaract – Vale lembrar que Sara Van Wie assume a vice-presidência do “Rotaract Club Brazil – Orlando”, e Isabela Futuro, como Secretária. E segundo Vitor, cinco membros do Conselho, além de membros geral vão integrar as atividades do “Rotaract Club Brazil”, formado uma equipe de dez pessoas que vão estar em ação na cidade. “Vamos ficar atentos e trabalhar com muita garra, colocando em prática os nossos objetivos, levando incentivo e oportunidades aos jovens. As reuniões que começam em agosto serão virtuais, devido a Covid-19, mas pretendo realizar reuniões presenciais também. Temos muito trabalho à frente”. Explica Vitor Andrade, que o “Rotaract Club Brazil – Orlando” é formado por jovens profissionais entre 18 e 30 anos.

Fonograma com Sandra de Sá

Dj e produtor musical, Vitor Andrade, da dupla “MarVixx”, já animou os principais eventos realizados nos parques temáticos de Orlando, levando o seu carisma e alegria, mobilizando um grande público jovem. No momento, explica o músico, “as minhas atividades como DJ estão paralisadas. Com a pandemia as coisas mudaram no país, mas o meu trabalho como produtor musical está na ativa”, relata.

Dupla ‘MarVixx’ – Conta Vitor a sua grande produção musical no momento é o fonograma gravado com Sandra de Sá, a canção “Olhos Coloridos”, que ficou célebre no começo dos anos oitenta, e é fruto de uma experiência pela qual muitos negros brasileiros ainda sofrem: o racismo. “Foi feita uma nova roupagem na música e estamos trabalhando com a Sandra de Sá e sua esposa – a compositora Simone Malafaia, e a dupla ‘MarVixx’. O fonograma será lançado nos Estados Unidos, no Brasil e em muitas partes do mundo”, comemora. Vitor também fala de Macau, autor da música “Olhos Coloridos”, que participa do projeto.