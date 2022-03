Aberto processo seletivo para contratações de auxiliares administrativos no Consulado em Orlando

Atenção Comunidade, o novo Vice-Consulado do Brasil em Orlando abriu processo seletivo para contratação de seis auxiliares administrativos locais e formação de cadastro reserva. As inscrições estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 14 de março. O salário bruto mensal é de USD 2,750.00 para 40 horas semanais.

Uma ótima oportunidade de trabalho para residentes em Orlando, lembrando que o Edital do processo seletivo foi publicado no website do Consulado-Geral em Miami (http://miami.itamaraty.gov.br/pt-br/News.xml).

Para inscrição no processo seletivo, será exigida escolaridade mínima de nível médio (ou high school) e apresentação de green card para cidadãos não norte-americanos, entre outros requisitos.

Vice-Consulado do Brasil em Orlando informa que as provas deverão ocorrer em 05 de abril, com questões de língua portuguesa, língua inglesa, conhecimentos gerais, noções de administração e noções de atendimento ao público.

Vice-Consulado do Brasil em Orlando

