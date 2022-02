O novo escritório do vice-consulado do Brasil em Orlando beneficiará residentes, empresas e turismo

O novo escritório do vice-consulado do Brasil em Orlando ajudará nos serviços para brasileiros residentes, empresas e turistas, o que representa um passo importante para a comunidade e investidores

Da Redação

O governo brasileiro aprovou a abertura de um novo escritório do vice-consulado para Orlando – reconhecimento significativo da região devido ao potencial turístico internacional. O decreto datado de 27 de janeiro converteria um decreto de 25 anos de um escritório consular em Orlando, que nunca se concretizou em um vice-consulado operacional real, que funcionará diretamente com o Consulado em Miami, segundo fontes ligadas ao projeto.

O escritório de Orlando, embora considerado um vice-consulado que compartilha recursos com o escritório de Miami, desempenhará a maioria das funções de um Consulado nacional.

O embaixador João Mendes Pereira, conselheiro-geral do Brasil, disse que um escritório consular existente em Orlando, que estava inativo, agora irá operar e atenderá mais de 100.000 a 200.000 brasileiros nas regiões de Orlando e Tampa. Atualmente, os brasileiros na Flórida – residentes e turistas –, precisam se deslocar até Miami para a maioria dos serviços do governo brasileiro.

O escritório fornecerá diversos serviços que os brasileiros possam precisar, como documentação, passaportes, certidões de nascimento e muito mais. O cronograma e o tamanho do escritório ainda não foram determinados, mas Pereira deu a entender que isso será feito nos próximos três a quatro meses e disse que pode ter até seis funcionários.

“Temos mais de um milhão de brasileiros viajando todos os anos para a Flórida, desembarcando nos aeroportos de Orlando e Miami. Antes da pandemia, os brasileiros eram os usuários nº 1 desses aeroportos, não apenas em termos de pessoas, mas também de serviços comerciais — então é uma comunidade importante para a Flórida.”

A localização do escritório ainda está sendo finalizada, mas Pereira disse que gostaria que ficasse próximo à área da International Drive. “Prefiro um lugar onde tenhamos mais brasileiros no dia a dia. Não é o centro – para os brasileiros, é uma estrutura central”, disse.

Negócios e turismo

CEO Alejandro Pezzini fala do crescimento do mercado brasileiro

A abertura de um escritório local será essencial para negócios e turismo locais, disse Alejandro Pezzini, CEO do “AMP Group”, que possui propriedades locais como Perfumeland e o “Shopping Center Orlando Crossings” na I-Drive.

A empresa de Pezzini trabalha muito com investidores e grupos de turismo brasileiros. “Isso amplia o crescimento do mercado brasileiro na Flórida Central e como o governo brasileiro reconhece a necessidade tanto da nossa comunidade quanto do turismo”, disse o CEO. Pezzini disse também que o escritório mostra que o governo brasileiro vê Orlando no mesmo nível de Miami.

O Brasil é um dos mercados de viagens mais importantes do estado. Além disso, os nacionais daquele país estão entre os que mais gastam em Orlando. A Flórida recebeu mais de 1,2 milhão de brasileiros em 2019, os dados mais recentes disponíveis, que representam mais de US$ 1 bilhão em gastos com viagens em todo o estado – grande parte dos quais chegam à Flórida Central.