A tempestade Claudette provocou ventos fortes e alagamentos, chegando ao oeste da Flórida

A “Administração Oceânica e Atmosférica Nacional” previu que de 13 a 20 tempestades nomeadas ocorrerão nesta temporada. A tempestade Claudette atingiu a Louisiana com chuvas fortes e ventos com força de tempestade tropical – chegando ao oeste da Flórida –, cancelando comemorações do “Dia dos Pais”

Da Redação

Foram momentos de tensão com a chegada da tempestade tropical Claudette, que enfraqueceu e se tornou uma depressão tropical, tendo atingindo partes do Alabama, Mississippi, Geórgia e Flórida, no sábado, arrancando telhados de casas e derrubando um caminhão de 18 rodas e uma casa móvel. Vários tornados foram relatados durante a tempestade.

Em várias localidades, o “Dias dos Pais” deste domingo foi de preocupação e tentativas de colocar as coisas nos lugares, com destelhamento de residências e inundações. E após enfraquecer para uma depressão tropical, Claudette se tornou uma tempestade tropical novamente e, quando passar pelas Carolinas, no início desta segunda-feira, não causará danos.

A “Administração Oceânica e Atmosférica Nacional” previu que de 13 a 20 tempestades nomeadas ocorrerão nesta temporada. Este número inclui tempestades tropicais, que contêm velocidades de vento de 39 mph ou mais. Tempestades se transformam em furacões quando os ventos chegam a 74 mph.

Para se preparar para uma possível tempestade tropical, os especialistas recomendam reabastecer kits para desastres com medicamentos e pelo menos sete dias de alimentos não perecíveis e três galões de água para cada pessoa e animal de estimação. Você também pode preparar seu quintal removendo itens soltos, limpando calhas de chuva soltas e entupidas e aparando árvores e arbustos.

Chegada da tempestade

Drama de moradores com as chuvas – Claudette atingiu a costa no sudeste da Louisiana pouco antes das 7h deste sábado, enquanto chuvas fortes e ventos com força de tempestade tropical – pelo menos 63 km / h – continuaram ao longo de partes da costa norte do Golfo, forçando o cancelamento das comemorações do “Dia dos Pais”, de acordo com o serviço meteorológico do “Centro Nacional do Furacão”.

A tempestade produziu fortes chuvas de 5 a 10 polegadas com quantidades máximas isoladas de 15 polegadas em partes da Costa Central do Golfo e enchentes potencialmente fatais na costa do Mississippi e do Alabama, bem como no extremo oeste do Panhandle da Flórida, divulgou o serviço de meteorologia.

Avisos de tornado foram emitidos para partes do Alabama, Mississippi, o pântano da Flórida e o sudoeste da Geórgia. Um tornado foi confirmado perto de Blakely, Geórgia às 13h38. E estava se movendo para o norte a 30 mph, de acordo com o NWS Tallahassee.

Na Louisiana, o governador John Bel Edwards declarou estado de emergência já na quinta-feira e ofereceu recursos estaduais para ajudar nos esforços de resposta a tempestades. Louisiana também foi duramente atingida por fortes chuvas e inundações no mês passado, quando as tempestades de primavera foram responsabilizadas por várias mortes.

Moradores de Slidell, Louisiana – duramente atingida -, relataram ruas inundadas. A polícia de Slidell disse em um post no Facebook que a inundação havia diminuído amplamente ao amanhecer, depois de inundar até 50 carros e caminhões com água e vários resgates de carros inundados.

Na Flórida, a área de Pensacola se preparou para fortes chuvas no início da manhã de sábado, com os condados de Escambia e Santa Rosa sob alertas de tempestade tropical e enchentes.

Um veículo de 18 rodas atingiu vários postes e capotou durante ventos de 85 mph, no início do sábado, na Flórida, causando o fechamento de rodovias, de acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida. Os destroços do acidente, incluindo um poste de energia desabado, atingiram um SUV que passava.

Moradores de Pace, Flórida, ligaram para o 911 para relatar um possível twister que arrancou os telhados de duas casas e danificou pelo menos três outras.

O sistema climático começou como uma ampla área de baixa pressão no sudoeste do Golfo do México. É a terceira tempestade da temporada de 2021 que começou este mês.