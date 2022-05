Transtornos causados por itens indevidos acomodados em bagagens de mão tem sido problema em aeroportos

Dicas para passar rapidamente pelos aeroportos da Flórida, evitando levar na bagagem de mão itens que podem gerar multas e atrasos em sua viagem – voo doméstico e internacional. Veja como se proceder

Da Redação

Os atrasos no embarque de passageiros nos aeroportos da Flórida têm se transformando em grande transtorno, tanto para o viajante quanto por parte de agentes da Alfândega. E o impasse acorre principalmente com itens nas bagagens de mão. E nem todos os viajantes sabem que existem vários itens proibidos, aparentemente inofensivos, que o passageiro deve evitar na hora do embarque – até mesmo na mochila.

______continua após a publicidade_______

Portanto, e possível evitar filas no terminal e passar mais rapidamente pelos postos de controle da Imigração e Alfândega. Lembrando que um dos itens mais combatidos é a arma de fogo – mesmo autorizada –, que se transforma em uma tremenda operação minuciosa de verificação, causando os indesejáveis atrasos.

As autoridades informaram que até abril deste ano, 195 armas de fogo foram encontradas em diferentes aeroportos internacionais da Flórida. Passageiros não autorizados que chegam aos postos de controle da TSA com armas enfrentam uma penalidade civil que pode exceder multas de US$ 13.910, independentemente de a pessoa ser presa.

E se o viajante estiver no programa “TSA PreCheck”, ele perderá esses privilégios possivelmente permanentemente. Autoridades dizem que a maioria dos detidos tenta passar pelos postos de segurança com armas carregadas com uma bala de câmara. Todas as armas autorizadas devem estar devidamente embaladas e declaradas no momento do check-in.

Outros itens proibidos que não devem ser colocados na sua bagagem de mão: Equipamentos esportivos – em sua maioria proibidos na cabine da aeronave, principalmente bastões de beisebol, tacos de hóquei, golfe e esquis, pois podem ser usados ​​agressivamente contra alguém. Skittles ou pinos de boliche também não podem ser transportados na cabine da aeronave.

Presentes embrulhados

Presentes embrulhados, outro problema. Se o passageiro planeja levar presentes na mala, é conveniente não embrulhá-los. Ao passar pelo TSA, os oficiais precisam ver o que eles são para que não levantem bandeiras vermelhas desnecessárias. Alguns itens de mão proibidos podem viajar na bagagem despachada.

Biscoitos natalinos – Certamente, quem viajar para o Reino Unido durante as férias de Natal, ficará tentado a comprar seus biscoitos típicos de Natal como lembrança. Essas caixas cheias de brincadeiras, doces e coroas de brinquedos parecem inocentes, mas são proibidas tanto na bagagem de mão quanto na bagagem despachada.

Fogos de artifícios para crianças – Foguetes infantis como Bangs Snaps são completamente proibidos tanto na bagagem de mão quanto na despachada porque contêm pequenas quantidades de fulminato de prata, um explosivo primário composto de sal de prata derivado do ácido fulmínico que é armazenado dentro de cada bolsa.

As autoridades dos aeroportos alertam para os cuidados com os pertences levados na bagagem de mão do passageiro – seja em voo doméstico ou internacional –, evitando descontentamentos. Fique atento na hora de embarcar!