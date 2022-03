“Sala Silenciosa” irá beneficiar pessoas com autismo que precisam de uma pausa sensorial do barulho

O “Universal Studios Florida’ abriu esta semana uma “Sala Silenciosa” para visitantes com deficiências cognitivas – principalmente autistas. O local é protegido de quaisquer ruídos, para visitantes que precisam de uma pausa sensorial do barulho e das multidões do parque temático

Da Redação

Em gesto de reconhecimento e melhor acolhimento às pessoas com deficiências cognitivas, a direção do “Universal Studios Florida” abriu esta semana uma “Sala Silenciosa”, onde visitantes especiais –– principalmente autistas – podem fazer uma pausa em meio à movimentação intensa do parque. Um local protegido de quaisquer ruídos, permitindo que o deficiente possa se recuperar em acomodação adequada.

Segundo Kristen Clark Smith, gerente sênior de relações públicas do “Universal Orlando Resort”, a “Sala Silenciosa” está localizada na frente do parque, revestida com pisos de borracha, uma parede de painel de atividades, luzes escurecidas e dois túneis escondidos. Está disponível a quaisquer hóspedes que necessitem de uma pausa sensorial.

“Estamos buscando maneiras de oferecer a melhor experiência possível para nossos visitantes, então criamos a ‘sala silenciosa’ para melhor atender às necessidades de pessoas com deficiências cognitivas, incluindo aqueles com autismo”, ressalta Smith.

“A nova ‘sala silenciosa’ oferece um espaço tranquilo e de baixa estimulação para os visitantes que precisam de uma pausa do barulho e das multidões do parque temático.”

Além disso, Smith observou que as informações de acessibilidade do parque incluem uma lista de outros locais ao redor do “Universal Studios Florida” que estão disponíveis para esses visitantes especiais.

A mudança para adicionar uma “Sala Silenciosa” ocorre quando parques temáticos fizeram esforços para expandir as acomodações para visitantes com deficiência nos últimos anos. Ambos os locais do “Sesame Place”, alguns parques do “SeaWorld”, todos os “26 Six Flags” na América do Norte e o Parque Temático “Peppa Pig” da Legoland são todos “Centros de Autismo Certificados.”