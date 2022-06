Tudo pronto para maior Festa Junina da Comunidade católica de Orlando. Participe!

As delícias da tradicional festa junina de Orlando marcam a volta do principal evento na Flórida Central

No próximo sábado, 25, será realizada a maior Festa Junina da Comunidade católica de Orlando, promovida pela “Paróquia da Ressureição”, quando serão comemorados, São João, São Pedro e Santo Antônio

Da Redação – Já estão sendo ultimados os preparativos para a realização da maior Festa Junina da Comunidade católica de Orlando, no dia 25 Junho de 2002 (sábado) – das 3PM às 11:30PM –, promovida pela “Paróquia da Ressureição”, quando serão comemorados, São João, São Pedro e Santo Antônio – conhecido pelos brasileiros como o santo casamenteiro. Uma tradição que apresenta aspectos culturais e a culinária inconfundível, com muitos quitutes feitos principalmente com milho, coco e amendoim.

O objetivo do evento, segundo os organizadores, é preservar a cultura brasileira na Comunidade de Orlando e região – independente de religião –,mostrando às crianças que nascem nos EUA um pouco do Brasil, sua história, tradições e culinária.

A Festa Junina se iniciou em 28 de junho de 2003, com incentivo e proposta do padre Volmar Scaravelli – nomeado pelo bispo como coordenador diocesano para pastoral dos portugueses e brasileiros, e como pastor da “Paróquia da Ressureição”. Desta forma, aconteceu à primeira edição junina dos brasileiros, que hoje é considerada a maior festa da Florida Central.

Devido a pandemia, a festa não aconteceu em 2020 e 2021, mas retorna com força total em 2022, com animação e a tradição brasileira. “A festa foi crescendo a cada ano, e nós fomos nos adaptando a esse crescimento, Nos aperfeiçoando em relação à organização, ao espaço e às necessidades que foram surgindo a cada edição. Cada festa foi um aprendizado, mas todas às festas considero que foram um sucesso, cada uma no seu tempo”, informa a organização.

Em 2019, por exemplo, foi premiada pelo “Focus Brasil”, como a “Melhor Festa Comunitária na Flórida Central”. “Durante todos esses anos sempre contamos com apoio dos padres que estiveram aqui conosco; do comércio local, dos empresários brasileiros, da mídia e dos jornais. Temos muito a agradecer a todos que sempre acreditaram em nossa capacidade e nos apoiaram para tornarmos nossa Festa Junina um evento reconhecido pela nossa Comunidade”, ressaltam os organizadores.

Serviço

Festa Junina da Flórida Central

Data – 25 Junho 2022

Horário: 3PM às 11:30PM

Local: 1211 Winter Garden Vineland Rd,