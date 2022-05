Imagem exclusiva do “Autódromo Internacional de Miami” – conhecido como “Hard Rock Stadium”

O circuito de Miami, construído ao redor do Hard Rock Stadium, conta com 19 curvas, desenhadas pela empresa britânica Apex Circuit Design, responsável pela construção de diversas pistas ao redor do mundo. O “GP” promete agitar a cidade

Da Redação

O “Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1” está chegando ao Autódromo Internacional de Miami – conhecido como Hard Rock Stadium –, mobilizando admiradores da velocidade para um dos maiores eventos presenciais a acontecer no sul da Flórida desde os tempos pré-pandemia. A “Fórmula 1” normalmente era um esporte que os moradores da Flórida precisavam viajar milhares de quilômetros para assistir pessoalmente – em Mônaco, Abu Dhabi ou Austrália. Agora, pela primeira vez, os fãs americanos estão tendo a oportunidade de ver a corrida glamorosa de perto.

O circuito de Miami, construído ao redor do Hard Rock Stadium, casa do Miami Dolphins, conta com 19 curvas, desenhadas pela empresa britânica Apex Circuit Design, responsável pela construção de diversas pistas ao redor do mundo, mas com essa sendo a primeira a receber a F1. Entre as outras produções do grupo estão o Dubai Autodrome, Zhejiang, na China, KymiRing, que receberá o GP da Finlândia de MotoGP a partir deste ano e mais.

O fim de semana em Miami conta ainda com a abertura da temporada 2022 da W Series, categoria com carros de F3 exclusivamente para mulheres. O terceiro ano do campeonato contará com 10 etapas em oito circuitos, incluindo uma rodada dupla na Flórida. O grid terá novamente uma representante brasileira, com a catarinense Bruna Tomaselli.

A cidade de Miami realizará uma série de eventos para celebrar a chegada da corrida mais assistida nas pistas, com uma grande festa na praia, “três dias de criptomoeda, cultura e carros”. A estrela de “6 in the Mix” da TV, Johanna Gomez, será a apresentadora do baile de areia. As pessoas podem caminhar sobre os 165.000 pés de espaço, verificando NFTs, salões de jogos, desfiles de moda e, naturalmente, carros.

Serviço

Confira a programação do “GP de Miami”, que contará ainda com a abertura de temporada da W Series, e a agenda dos programas ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.