Da Redação

Tudo pronto para a estreia oficial de “Top Gun: Maverick”, estrelado por Tom Cruise, 36 anos após o notável filme, “Ases Indomável”, que consagrou o ator no cinema. A trama conta do retorno do personagem Pete “Maverick” Mitchell (Cruise), um piloto à moda antiga da Marinha que coleciona condecorações, mas sua carreira não decolou nas últimas décadas desde o primeiro filme.

Ele deixou de ser um capitão e se tornou um instrutor, que continua o mesmo piloto rebelde de sempre, rompendo os limites e desafiando a morte. Cenas de impacto marcam o novo filme, que promete emplacar, aposta Tom Cruise.

Se o clássico “Top Gun” teve a trilha “Take My Breath Away”, que venceu o Oscar de canção original, o novo filme é embalado agora por “Hold My Hand”, de Lady Gaga.